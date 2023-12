Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Desde que nombraron al que será nuevo Rector de la UAdeO, Pedro Flore Leal, muchos trabajadores y docentes linces han reclamado que el proceso de selección fue mero “dedazo” de la Rectora, pues dicen que no era mejor perfil que Ezequiel Avilés Ochoa, otro candidato.

Pues, el que ya no aguantó tanto despecho y decidió cerrar un ciclo fue el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien anunció ayer por la mañana que se desmarcaba de Morena.

El alcalde desaforado, que tuvo en su mayor enemigo siempre en su propia lengua, anunció que ya no buscará el Senado arropado por el partido de Andrés Manuel López Obrador, pues ya ahora sí se sintió traicionado por los dirigentes nacionales y funcionarios de alto nivel.

Estrada Ferreiro se registró y anunció su participación para el proceso en busca de la candidatura para el Senado de la República por Morena, hizo todos sus trámites y había preferido ignorar todas las cosas gachas que le hicieron en Sinaloa.

“He decidido ya no participar en Morena, me siento traicionado por los dirigentes de Morena, traicionado por el gobernador del Estado, traicionado por otras personas de más alto nivel; es por eso que he decidido renunciar al derecho legítimo que tengo de poder ser candidato a una Senaduría, porque ya me registré y tengo todos los requisitos”, dijo en un video que posteó en sus redes sociales.

Y también reveló, igual como antes nosotros lo hemos hecho desde esta trinchera y no porque nos creamos el Inspector Gadget, sino porque es más obvio que decir que el agua moja, que el proceso interno de Morena no obedece a protocolos, sino más bien a intereses de raza con power y vara alta.

Luego, al modo, aventó toda una verborrea enfadosa y repetitiva que nos hizo recordar la razón de por qué ya no es Presidente Municipal y lo sacaron casi a patadas del despacho del Palacio Municipal.

Hay que recordar que fue destituido de su cargo por el Congreso de Sinaloa luego de ser acusado de cometer abuso de autoridad y de operaciones irregulares por un contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura.

Ayer por la mañana el propio Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS, le hizo un guiño y le recordó que siempre lo ha apoyado, pero está más difícil que le vayan a encontrar cabida ahí, puesto que la fila de tiradores está más larga que una fila de lambiscones queriendo felicitar en cualquier cumpleaños al maestro.

Pero hemos visto vacas volar y si hasta Malova es opción en el Frente pues no descarte a Estrada.