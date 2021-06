“Las diputadas y diputados que no estuvieron en la aprobación del matrimonio igualitario no mostraron más que cobardía, quizás tengan un as bajo la manga y busquen seguir intentando revertir lo que ya está en la ley”.

Revienta Cuén

El que ya no soportó la presión fue el líder y fundador del Partido Sinaloense, Hector Melesio Cuén Ojeda, y arremetió en contra de colaboradores y empleados de este diario. En una visita a Mazatlán, el líder del PAS aprovechó una pregunta de un periodista sobre su relación con la Universidad de Sinaloa para mostrar su enojo contra Noroeste. No vamos a relatar todo lo que dijo, usted lo puede revisar en las páginas de este diario, el asunto es que hay que dejar en claro, las veces que sea necesario que éste es un diario crítico y los políticos saben que en el momento en que acceden a la vida pública sus acciones van a ser cuestionadas una y otra vez, es parte de la naturaleza de la vida pública. Cuén Ojeda lo sabe, y tan lo sabe que él mismo acepta ser cuestionado, pero asegura que los colaboradores de Noroeste lo calumnian, cuando lo único que hacen es cuestionar sus acciones como personas pública. También dice el ex Rector que el director general de Noroeste, Adrián López Ortiz, no se anima a firmar esta columna. Solo aclararle al maestro que Malecón es una columna institucional que se construye con las aportaciones de todos nuestros periodistas y que nadie dicta. Pero si quiere ver dictados, ahí están unas páginas de Facebook a las que se les mete harto dinero para que publiquen unas palabras idénticas a las suyas. Así, bien raro.

Exhibidos

Ya es un hecho que las personas del mismo sexo en Sinaloa pueden contraer matrimonio, eso es de celebrarse, pero hay que aclarar que este no es un logro de Morena o de la actual legislatura, que en su momento tuvo la oportunidad de hacer posible el matrimonio entre parejas del mismo género, pero no lo hizo. Hay que ser claros y contundentes al decir que esto se logró por la presión del Poder Judicial y que de otra forma nada garantiza que ahora fuera una realidad. Las diputadas y diputados que no estuvieron en la aprobación del matrimonio igualitario no mostraron más que cobardía, quizás tengan un as bajo la manga y busquen seguir intentando revertir lo que ya está en la ley. Pero en política una es la forma y otra la esencia. Un legislador está ahí para votar, si está en contra que así sea, si es para abstenerse, que así sea, pero que tiene que dar la cara. Hoy se verán quizás las conferencias de prensa donde expliquen los motivos de haber faltado el respeto no a todo el pueblo, sino a la gente que votó por ellos. Lo bueno es que muchos ya se van.

Sinaloa en riesgo

La curva epidémica más reciente del Covid-19, a nivel nacional, presentó un incremento del 8 por ciento, debido a que seis entidades están teniendo un repunte de contagios, entre ellos Sinaloa. Así es, al parecer estamos ya padeciendo las aglomeraciones durante la contienda electoral, pero ya el estado se encuentra junto con los estados de Yucatán y Quintana Roo, Baja California Sur, Campeche y Veracruz, en los que hay más contagios. Eso lo anunció ayer Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno federal, quien dijo que estos estados ya se mantienen bajo observación y se está trabajando con las autoridades estatales para contener los casos. De hecho, el lunes, Culiacán volvió al color rojo del semáforo epidemiológico estatal, y qué decir de Mazatlán y Ahome que están en la raya. A seguirnos cuidando, no hay que bajar la guardia como dice Efrén Encinas, Secretario de Salud, quien asegura que aunque estemos vacunados no es suficiente, hay que seguir con las medidas sanitarias que ya todos conocemos.

¿Equidad de género?

La nueva disposición para la equidad de género en los cabildos de todo el País, ya provocó el primer conflicto en Mazatlán. Marcel Alberto Carrillo González, del PRI, presentó una demanda de Juicio de Derechos Políticos Electorales al sentirse desplazado de la lista de los regidores plurinominales. Y en cierto sentido tiene razón, porque le tocó bailar con la equidad de género. Resulta que en PRI registró una lista de regidores de representación proporcional, los llamados plurinominales, integrada por tres mujeres, los números 1, 3 y 5 de la lista, y dos hombres, los números 2 y 4. Al integrarse el Cabildo, se toma en cuenta la fórmula ganadora, en este caso Morena-PAS, que registró a cinco hombres y a cuatro mujeres. Los cinco lugares restantes se reparten entre los partidos que obtienen más del 3 por ciento en la votación, por rondas que inician desde el que obtuvo la mayor hasta la mejor votación. En este caso, PRI, PAN, MC y Fuerza por México. Hasta ahí, había siete hombres y seis mujeres. Faltaba una mujer y el siguiente en la lista del PRI, pero el siguiente era hombre, por lo que saltaron al tercer sitio, donde estaba una mujer, Rocío Quintana Pucheta. Ella fue la que recibió la constancia de Regidora pluri. Y eso provocó la inconformidad de Carrillo González, quien sintió vulnerados sus derechos, para que pudieran cumplir con las exigencias de equidad de género.. Veremos qué decide el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa cuando discuta el caso.

Las golondrinas