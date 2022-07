En el Congreso de Sinaloa consumaron el plan del inicio, llevar a juicio político a Jesús Estrada Ferreiro y solicitar al Supremo Tribunal de Justicia que lo inhabiliten.

Hacen diputados historia

También pidieron que lo destituyeran y ya ni en el cargo está, gracias al desafuero que también dependió del Congreso, no por iniciativa propia, sino derivado de una solicitud de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El más político

de los juicios

Sobre este caso ya se dice que en Sinaloa reina no un Poder Ejecutivo, sino un Poder Ejecutor, ante lo fácil que resultó que todos se movieran rápido y al mismo ritmo.

El ex Alcalde también enfrenta dos procesos de la Fiscalía en su contra, en uno de ellos ya fue vinculado y tendrá que juntar más pruebas que eviten que se llegue más lejos. Hasta ahorita solo tiene prohibido hablar del proceso y tener contacto con las consideradas víctimas.

El juicio contra Estrada Ferreiro se convirtió en el más político de los juicios. Todo fue elaborado de tal manera e incluyendo a todos los poderes para lograr un frente común, cuyo primer objetivo ya está cumplido: quitarlo del cargo y poner a un Alcalde sustituto, nombrado por el Congreso y allegado al Gobernador Rubén Rocha Moya . El otro ahora es la inhabilitación para que por 6 años no tenga derecho a contender por un puesto o trabajar en el servicio público.

¿Estrada Ferreiro se merece todo lo que está pasando?

‘El Estado soy yo’ Su majestad el Químico Benítez

Benítez Torres sabe, pero no le conviene, que la respuesta la da el Ayuntamiento, aunque él no la redacte, porque pues, así funciona todo el aparato de transparencia y rendición de cuentas de cualquier dependencia. Y luego se puso a dar clases de teoría política diciendo que el Ayuntamiento es él, y detrás de él los regidores.

Pero la respuesta del pobre secretario que la respondió lo evidenció y mostró algo que todos nos imaginamos: que los viajes del Químico a lugares paradisíacos como Cancún, Mérida, Los Ángeles, Miami y pues Texas, nada más sirven para que el don se pasee, y no benefician gran cosa a la ciudadanía.

Ahora bien, de la manera más cínica y desvergonzada, el Edil mazatleco dijo que la respuesta no la dio el Ayuntamiento, que la dio un Secretario. Sí, con esa excusa barata salió.

Como platicamos ayer, un ciudadano cuestionó los viajes del Químico a Estados Unidos, donde supuestamente iría por vacunas, 500 mil contra el Covid para ser exactos, y ante la buena pregunta formulada por el ciudadano, al Ayuntamiento no le quedó de otra que decir que el Alcalde nunca fue por vacunas.

Bien forrado

En un atropellado intento por defender al ex Alcalde de Choix Lindolfo Reyes, detenido por tener en posesión 2.5 millones de pesos en efectivo, el líder del PRD en Sinaloa Oner Lazcano López dijo que pues igual no es culpa de él porque en Choix a lo mejor no hay bancos.

Y que nos regala esta joyita para alegrarle el desayuno a cualquiera:

“Como les digo, es empresario, sabemos de las circunstancias del municipio de Choix como en otros municipios, a lo mejor no hay banco”.

Bueno, en el mismo discurso señaló que a pesar de esa posibilidad no es normal que una persona transporte tanto dinero en efectivo.

“Es la autoridad la que tiene que hacer su trabajo, la Fiscalía o quien sea competente para deslindar”, rescató Oner Lazcano.

Parece chiste que se sugiera que Reyes traía en un morralito más de dos millones de pesos por no tener donde guardarlos.