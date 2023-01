Llamó la atención que entre tantas cosas surgidas del paso por “El Químico” por la administración del bello puerto, la Fiscalía se refiera a la compra de vehículos que fueron donados para una rifa realizada el Día de las Madres de 2022 por el Ayuntamiento de Mazatlán, cuando todavía andaba haciendo de las suyas.

Noticias de

un ex Alcalde lurio

Muchos detalles no dio la Fiscal, y lo entendemos, el caso todavía se puede poner más complejo.

Ya le habíamos adelantado en este espacio, que quizás el ahora flamante Secretario de Turismo, que ya no sabemos ni dónde despacha porque lo que es a los eventos apenas que se autoinvite, tendría que enfrentar su destino al iniciar este 2023; atrás quedaron las luces navideñas, los renos y el Santa; atrás quedaron los brindis de Año Nuevo; ahora le espera el banquillo, si todo sale como piensa la Fiscal.

Las “voladencias” cuestan y si no lo creen pregúntenle a la Fiscal Sara Bruna Quiñónez , quien ayer reveló que ya casi tiene listas las carpetas de investigación para pedir el desafuero de Luis Guillermo Benítez Torres , conocido como “El Químico” y el ex Alcalde lurio de Mazatlán pueda enfrentar los cargos que ya se están cocinando.

Sí, que actúen, dice Gonzalez Zataráin

Aguas, Alcalde y este “Químico” no le salga como Jesús Estrada Ferreiro que en eso afán de continuar señalando que pronto volvería a ocupar la silla principal de la Alcaldía, dicen que ya hasta se aparece por las noches por los pasillos del edificio del Ayuntamiento, y ya los guardias se santiguan cada vez que oyen un quejido.

Sí, no hubo un proceso de adquisiciones como tal y es justo saberlo.

Una prueba

para Morena Sinaloa

Ya veremos entonces, que plan usarán los morenistas para ya no verse más tronados, recordemos que los dos personajes fueron reelectos con votos de los ciudadanos.

Aunque el Mandatario estatal, ya dijo que no metería las manos al fuego por nadie y que si hay que enfrentar la Ley que la enfrente.

Con “El Químico” Benítez , quizás la cosa no sea tan fácil, porque marrullero es y luego va a quejarse con el Presidente de la Cuarta Transformación, qué mejor prueba que el mismo Gobernador Rubén Rocha Moya , mantenga al ex Alcalde como piojo revivido en la Secretaría de Turismo.

Lo que sí es un hecho es que en los casos de estos dos ex Alcaldes se ha puesto a prueba la solidez de la estructura de Morena en el estado. Con Estrada Ferreiro medio la libró, porque andaba peleado con todo mundo, y todos se unieron para tumbar del trono a este ángel caído.

Una película que ya vimos

Y ya lo hemos visto por acá, trafica de drogas y armas, “autogobierno”, dónde la ley del más poderoso y los cárteles impera. Y luego las llamadas celdas VIP, donde el grupo que controlaba el penal, contaba con televisión, teléfonos móviles, camas dignas de un hotel, armas largas y cortas, drogas y cajas donde se guardaban sumas millonarias, no solo para comprar fuerzas, conciencias, sino también vidas.

La joyita de la semana

“Primero los pobres”, claro como no si ellos son los que acuden a apoyar cuando está en riesgo la Cuarta Transformación, o sea que acuden a sus megamarchas, pues.

El Presidente Andrés López Obrador, yo creo que anda adelantando esa máxima que se aventó el ex Presidente Vicente Fox, de que puedo decir cualquier tontería, al cabo que ya me voy.

No, al Mandatario nacional le falta todavía como para que nos ande revelando sus estrategias políticas, digo una cosa la admisión y otra el cinismo, y no es que no lo supiéramos, pero eso de decir que apoyar a los pobres es parte de una “estrategia política”, ¿Dónde compramos el boleto para escuchar todas las mañaneras?

Y todo lo que dijo tiene sentido, apoyar a los pobres es ir a la segura, ellos si son agradecidos, para que apoyar a los sectores de la clase media (¿aún existe?) uy, y menos a los de arriba o a la “intelectualidad”.

“Ayudando a los pobres va uno a la segura... no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”, comentó.

Ahí se la dejamos para que se desayune, aunque para estas horas creo que posiblemente el Presidente ya superó esto. Cada mañanera, una joya.