Y dicen como lamento que no quieren que hoy que Madueña esté de nuevo ante un juez le salgan con que lo van a aprehender. Advirtieron que no quieren volver al pasado, pero si los orillan lo van a hacer... ¿qué quiere decir esta amenaza?, que podrían salir a las calles con estudiantes y trabajadores.

Pues solo podemos decir que ahí se la echan los mazatlecos, porque dicen que de que tiene simpatías, las tiene, y quien quite encienda de nuevo la mecha.

En sus intenciones, el ex Alcalde y ex priista se deshizo en elogios hacia Claudia Sheinbaum y el Gobernador Rubén Rocha Moya .

Hay cartuchos muy, pero muy quemados en esto de la política que se resisten a apagarse: como ya estaba previsto, ayer el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez , alzó mano para contender en 2024 y buscar repetir la Presidencia Municipal de este mágico puerto.

¿Waterloo de Juande?

Insistimos, no queremos un gobernante protagonista, pero esperemos que a estas alturas ya haya dado un posicionamiento cuando menos en redes.

Dice el ángel caído del edificio del Ayuntamiento que el pueblo lo eligió legítimamente y no por ser el ahijado del Gobernador Rubén Rocha Moya , un ahijado que no tiene la culpa más que por ineptitud, así dijo, porque tiene a Culiacán sin agua potable.

El colmo, hasta el ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro , arremetió contra la administración de Juande, y eso como que ya debería de dolerle.

Paola Gárate, dirigente del PRI, exigió a Juan de Dios Gámez Mendívil que ya tome las riendas de lo que está sucediendo en la Japac, porque es el colmo, qué pasa con las revisiones de mantenimiento permanente y que antes no sucedía eso.

Lo peor es que las críticas de adversarios no cesan, los memes han inundado las redes con el tema y las largas y largas filas de culiacanenses para recibir el agua de las pipas.

Las manifestaciones

de la UAS

Esperemos qué pasa hoy, que el Rector atenderá una audiencia por el asunto de la compra millonaria de las tortillas, que ñ las carpetas de investigación estén completas y que no se enferme nadie.

El sospechosismo

Le deseamos suerte porque a los ex rectores no les ha ido nada bien en el Gabinete de Rocha Moya , aunque estamos ante perfiles tan diferentes que hasta la comparación ofende.

Y no hay nada contra Moreno Lizárraga, quien se ha destacado por su activismo en mejores causas, pero ¿no le da comezón estos cambios cuando la posible destitución del actual Rector de la UAS está a la vuelta de la esquina?

Sí, en estos tiempos de unir fuerzas contra funcionarios de la Universidad, llega de nuevo un ex Rector al Gabinete estatal.

Las mismas mañas

Ayer los diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado analizaron las cuentas públicas 2022 de Ahome, Angostura, Sinaloa y Badiraguato.

Y en esos municipios encontraron observaciones similares, lo cual quiere decir que las cosas no han cambiado mucho.

Los ayuntamientos siguen no licitando las obras públicas, sino que las adjudican directamente en más de un 90 por ciento, hacen caso omiso de la paridad de género, además de saldos de deudores o cuentas por cobrar pendientes de comprobar o recuperar; ineficacia en la aplicación del gasto, obras y contratos no concluidos y obras que no están operando, entre otros.

Todavía faltan varios municipios por revisar, pero en lo financiero, al parecer siguen mostrando insuficiencia.