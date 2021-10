La apuesta es una mujer

Se espera que la Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública mande, por lo menos, dos o tres mujeres en la quinteta, mientras que las demás que se registren, si no quedan, que tengan bases para la siguiente convocatoria.

La intención es encontrar una mujer con perfil para procurar justicia, pero el primer reto es que se animen a registrarse en la convocatoria de la casi recién parida Fiscalía General del Estado que no quedó bien parada con su primer titular.

La apuesta en Sinaloa es ahora por contar con una mujer al frente de la Fiscalía General de Sinaloa, después de la renuncia del ex Fiscal Juan José Ríos Estavillo.

Lo que quedaron debiendo

Pues no hay de otra, nuestros políticos ya nos han demostrado que si no hay alguien detrás de ellos, trabajan a su ritmo, o sea a paso de tortuga milenaria.

El presidente de Canacintra Culiacán, Francisco Álvarez Aguilar , dijo que este es un asunto que se va retomar con los nuevos diputados para que no quede en la congeladora y esto sea algo que se aterrice.

Sobre el papel de la pasada legislatura en el Congreso del Estado, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dice que les quedaron debiendo y es que la Ley de industrialización en la que se estaba trabajando y promoviendo no pudo salir.

Revocación de mandato

El Instituto rechazó la propuesta de Morena para que la recolección de firmas se hiciera en papel, argumentando que no es democrático querer imponer sólo un formato para recolectar los apoyos.

Leña del árbol caído

Ahora resulta que el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, arremetió contra el ex Fiscal, Juan José Ríos Estavillo, al señalar que no garantizó justicia y que desde el primer día de su Gobierno denunció agresiones de policías municipales, las cuales no resolvió al estar al frente del organismo autónomo.

El Presidente Municipal hubiera hecho este tipo de declaraciones cuando el ex ombudsman estaba todavía en el cargo, ahora que ya no tiene que rendir cuentas está de más.

Es más, mal habla su comportamiento de su persona, se lo hubiera acabado cuando estaba en el puesto.

En todo caso, que lo califique la ciudadanía, las víctimas del crimen y los expertos en el tema, pero el Alcalde culichi se ve muy mal, echando tierra a toro pasado, cuando Ríos Estavillo todavía se podía defender.

Y no es que estemos aquí para defender a nadie, más bien estamos para denunciar la postura del Alcalde, que poco le falta para acusar sin argumentos, a ver si no lo miden con la misma vara.