Y es que la UIPE se encuentra investigando a los Cuén por enriquecimiento inexplicable, y de presentarse una denuncia ante la Fiscalía General de Sinaloa sería porque ya hay elementos suficientes para acusarlos de enriquecimiento ilícito.

El toma y daca

En ese sentido, se teme que la UIPE con tanta evidencia para ir en contra de la familia Cuén no proceda, obedeciendo tal vez alguna duda de Rocha Moya, o la esperanza del mismo de rehacer esa relación con la UAS y Cuén Ojeda .

Se entiende que Rocha Moya no es amo y señor de todo el aparato estatal... bueno, al menos él quisiera ser. Pero ya se ha explorado bastante que la ola de denuncias e investigaciones contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa y los Cuén viene después del rompimiento entre los mismos y Rocha Moya .

Dice Rubén Rocha Moya , Gobernador de Sinaloa,que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica no tarda en poner una denuncia en contra de Héctor Melesio Cuén Ojeda y Héctor Melesio Cuén Díaz .

Y en el otro frente de batalla...

El Maestro se mantiene en el discurso de la persecución política pero de los negocios de su hijo y su yerno con la universidad no dice nada.

Pero él dice que es un hombre de resistencia y que siempre ha demostrado ser un hombre limpio y esta vez no será diferente.

El ex Rector de la UAS, ex Secretario de Salud y acompañante de campaña del Gobernador Rocha Moya , ya salió y se defiende, acusando que es víctima él y su familia de un verdadero maratón político de ataques tanto judiciales como mediáticos.

Y a Madueña se le amontonan las demandas

La ‘agenda oculta’ del Alcalde

No podemos decir que el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil no trabaje, ni que ande de baquetas todos los días, no para nada, pero ha llamado la atención que como que anda con su propia agenda, del tingo al tango pero sin mayores invitaciones a los medios, y en su mayoría de eventos, son verdaderos baños de pueblo.

Eso sí, no puede haber un evento de su padrino el Gobernador Rubén Rocha Moya y ahí anda, aunque sea sólo aplaudiendo porque la mayoría de las veces él no participa.

A qué le andará apostando, él como nuevo político suponemos que no le basta con el espaldarazo político del gobernador, hay que legitimar ese poder que ahora ostenta, y qué mejor que ir a prometer servicios, drenaje y pavimentación a las colonias, aún cuando dotar de esos servicios es la obligación de su administración. Como la de todos.

¿Por qué no va a los Cabildos Abiertos? si son el mecanismo más sencillo para escuchar y entender que quiere la gente. Mucho mejor, por ejemplo, que solo ir a los eventos del Gober.