El hilo más delgado es el que sostiene al líder del PAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Una posición que se entregó para agradecer el apoyo electoral, pero cuya naturaleza es la bronca y la ambición.

Sin sorpresas

Por fin, a punto de asumir la Gubernatura del Estado, Rubén Rocha Moya anunció su Gabinete que lo acompañará al inicio de su administración y no hubo tantas sorpresas.

Hector Melesio Cuén en Salud; Graciela Domínguez en Educación; Enrique Inzunza Cázarez en la Secretaría General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, repitiendo en Seguridad; Javier Gaxiola Coppel en Desarrollo Económico; Jaime Montes Salas, premiado como Secretario de Agricultura; Enrique Díaz Vega en Finanzas y María del Rosario Torres Noriega en Turismo.

Y que no se nos olvide al flamante Secretario Particular, Alejandro Higuera Osuna, mira hasta dónde vino a llegar el ex Alcalde mazatleco. ¡Quién lo viera!

La mayoría, sentaditos en primera fila, viendo como Rocha Moya los nombraba.

A ellos Rocha Moya les advirtió que no habrá uso abusivo del poder, que no llegaron para hacerse ricos, que no habrá ricos en su gobierno y si los hay es porque así llegan ¿a quiénes se refirió, quiénes serán esos “ricardos”?

Por lo pronto habemus gabinete y sólo nos falta esperar el domingo para estrenar Gobernador.