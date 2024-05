Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El hijo del ex Rector y que encabeza el Comité de Adquisiciones quiso ampararse por la vinculación a proceso por la presunta compra ilegal de carnes y pollos a 67 millones de pesos, sin licitar, es decir, del mismo tema en el que sí ampararon a nuestro desbigotado y desrectorado favorito Jesús Madueña Molina.

Recurso federal o no, lo que importa es el delito, dijo el juez federal

El amparo que le negó un Juez federal a Héctor Melesio Cuén Díaz, en su intento por zafarse de una de media docena de procesos que hay en su contra por delitos relacionados con la corrupción, sirve como un faro entre tanta bruma y oscuridad que hay por toda la malinformación, de una mala interpretación de las leyes que abunda en estas fechas.

Desde las investigaciones de Noroeste, que mostraron irregularidades en el manejo de recursos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el discurso oficial de los funcionarios universitarios, además de una supuesta persecución política, se ha respaldado en dos argumentos muy absurdos.

El primero es que no son funcionarios públicos y que como los recursos para estas operaciones son de índole federal, la Fiscalía General del Estado no tiene que intervenir.

Pues tanto friegas y friegue que la justicia federal les dará la razón y que eran mentiras que justamente el Juez le dio un aclarado de mentes a los defensores de Cuén Díaz.

A él, el Juez sí le dio razón porque el procedimiento en su contra estuvo mal, pero persisten las sospechas del delito y el proceso podría reponerse con una reclasificación, palabras del juez federal.

Pues a Cuén Díaz le barajaron una por una las pitcheadas de turrún que según él era puro rectona y slider caminador.

En sus alegatos dijo que no era servidor público, ya que la UAS no es un ente paraestatal, que podían saltarse el proceso de licitación porque los productos adquiridos eran perecederos, que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica no tenía facultad de presentar la denuncia, que los recursos con que se compraron los alimentos provenían de la Federación y debía ser un Juez federal quien le juzgara y que en la audiencia el juez local le pidió algún dato de prueba para demostrar que él no cometió el delito.

Según él, esto fue una violación a su presunción de inocencia.

En la sentencia con el amparo rechazado se explicaron cosas, que no sabemos cómo en la UAS están alejados del sentido común y la lógica.

El Juez federal dijo que la Universidad, aunque no sea una dependencia, forma parte del sector público, por lo que Cuén Díaz sí es un servidor público, que sí era válido saltarse la licitación pública, pero para ello debían emitir un acta para aprobar esa excepción, algo que no hicieron, que la vinculación a proceso no lo vuelve un culpable, que la UIPE tiene competencia para presentar denuncia, pues lo señala en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y lo más chipocludo es que el Juez recalcó que no importa de dónde provenga el recurso, pues el delito por el cual se le acusa no contempla la procedencia del dinero, sino solamente que sea público y haya irregularidades.

Bajo está lógica, sin duda que la preocupación debe estar más intensa para los abogados defensores de los funcionarios de la UAS que cada vez se ven más expuestos de que poco saben lo que están haciendo y todo quieren arreglar con amparos y lo peor es que todos están bajo la misma lógica.