El genio del melodrama

El Diputado Gene René Bojórquez Ruiz no se cansa de sus payasadas. Ahora salió con la puntada que llegó al Congreso con un pastel en forma de cheque para adelantar su festejo de cumpleaños, unos dicen que él lo compró y otros que se lo mandaron los trabajadores, el caso es que hace alusión a que ha estado dale y dale con el tema del robo de los cheques, aunque ya hay una persona vinculada a proceso. Después de ese acto, el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, respondió a la prensa que son puras distracciones sobre todo lo que está ocurriendo en la UAS, y no podemos estar más de acuerdo; básicamente le dijo a los reporteros que no se hagan tontos que ya saben de qué se trata todo, bueno, yo también me enfadaría si me sometieran a esas preguntas. A ver cuándo se cansa de hacer el ridículo Gene Bojórquez, porque nosotros ya nos cansamos, solo quita tiempo de cobertura, y deja en el subsuelo el debate legislativo.

Esa no es tu familia.

Y pensará que lo más raro de ayer jueves en el Congreso fue la payasada de Gene René, pero no, resulta que el Diputado Luis de la Rocha, que es de la bancada del PRI, estuvo en el festejo del mandadero de Melesio Cuén, al que solo fueron las diputadas del Partido Sinaloense, y hasta llegó con una corbata morada a juego con los colores del PAS. Sería bueno saber qué opinan sus compañeros de bancada ante eso, y bueno, no puede uno pensar otra cosa que ahí hay billete encerrado, perdón, gato encerrado.

La esperada reunión

Hoy viernes será la tan esperada reunión entre agricultores y el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, pero el Gobernador Rubén Rocha Moya ya adelantó que podrían regresar con la estrategia no cambiará. El Mandatario estatal dijo que el esquema de comercialización de trigo y maíz que él propuso se mantiene, y con ello pues acota las posibilidades de negociación de los agricultores. Aunque se agradece que el Gobernador no siembre falsas esperanzas en los agricultores que acudirán. Lo que sí, es que estos pueden pedir subsidios o alguna otra ayuda que venga por parte del Gobierno Federal, cómo apoyos a la producción o maquinaria. Veremos en qué termina este capítulo, o si arrecia de nuevo la furia de los agricultores, todo dependerá de la reunión. A ver si no regresan regañados por las tomas de las instalaciones de Pemex; los productores están ya en un callejón con una sola salida, la de las autoridades, ante la amenaza de las demandas que según esto ya hay contra líderes de las protestas de la semana pasada.

No más atole con el dedo

Por cierto que en esto del conflicto agrícola, Oner Lazcano López, presidente del PRD en el estado, no se ría, sí hay partido del Sol Azteca, con todo y dirigente, en esta capital, señaló que ya se deje de andar chantajeando a los productores agrícolas, que mejor los atiendan y den solución a sus demandas. Que ya no les están dando atole con el dedo a los agricultores. Bueno, ahora sabremos qué pasará en la reunión, porque Don Agusto ya dijo que está más que calificado para suceder a su jefe Andrés Manuel López Obrador o sea para llenar esos zapatos. (¿De nuevo risas?) Toda “fichita”, digo, “corcholata” tiene derecho a soñar. Y a todo esto, dónde están los secretarios federal y estatal de Agricultura; ya sabemos que el de aquí es el hombre invisible, pero el federal hasta habla bonito cuando llega a venir, o sea cada año.

Contra el ‘decretazo’

A esas alturas del partido es evidente la zanja que se ha abierto entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo decimos porque para echarle gasolina con todo y cerillo, la SCJN invalidó por mayoría el decreto que el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se declaraba de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su Gobierno, asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones y telecomunicaciones, conocido el “decretazo. El revés es por la controversia constitucional de otro ente odiado por López Obrador, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Emitido en noviembre de 2021 también declaraba de interés público y de seguridad nacional, la realización de proyectos y obras aduaneras, fronterizas, hidráulicas, hídricas, así como de medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energéticas, puertos, aeropuertos, entre otros. Como sabemos esto de la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información, o sea, pues en el caso de las obras nacionales, la transparencia pasaría a segundo plano. Pero el Presidente le responde a la Corte presentando otro decreto en el que aunque ya no ordena agilizar trámites para obras prioritarias presidenciales en general, sí repite la clasificación de seguridad nacional e indica que están a cargo de la Sedena y la Semar. Y el INAI se queda con un palmo de narices porque al menos por ahora ya no podría promover una nueva controversia constitucional contra el nuevo decreto porque no pueden sesionar, ya que el Senado no ha designado a tres de los siete comisionados que lo integran. ¿Jugadas maestras?, puro mitote.

No se saben otra