Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Lo que es un hecho es que lo ocurrido ayer en la UAS es algo que creímos haber dejado atrás; por eso es fundamental que la Fiscalía y quienes están actuando contra las autoridades actuales de la Universidad se apeguen a derecho; porque si a pesar de la abundante evidencia de malos manejos con los dineros y la probable corrupción de quienes la dirigen, si no integran bien las carpetas y respetan los procesos, les puede salir el tiro por la culata y el PAS, perdón, la UAS podría ganar la percepción en la calle y quedar la 4T sinaloense como la verdadera villana de esta historia, la cual no tiene un villano sino que tiene varios.

Las mentiras que

ya nadie cree

Y decir que no se opusieron es tan burdo, que desde el sábado andaban lloriqueando esperando el cateo con una transmisión en vivo de un programa “de opinión” en el que participan sólo empleados de la Universidad, en el que se burlan hasta de las enfermedades del Gobernador y que echan al aire frases increíbles como que el PAS y la UAS no son uno mismo.

Y todo por falta

de transparencia

Los roces entre Gobierno y UAS han intentado disfrazarse siempre bajo el pacifismo, el respeto y formalidad, pero usar como pretexto una puerta encadenada para no entregar documentos se acerca a lo absurdo, más considerando que había personal de la Universidad dentro del campus, ¿o acaso duermen ahí?

Sin embargo, también luego sale el Gobernador a repetir que él no tiene nada que ver en el proceso, que no interviene en el actuar de la Fiscalía, pero va y dice que él sugirió a los agentes que no fueran armados para no armar más escándalo del que ya se hizo, ¿y entonces?