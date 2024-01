Según el Congreso, el amparo concedido es ilegal, no está ajustado a derecho, carece de los fundamentos necesarios e incluso es contrario a precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, fue más allá y acusó al Juez Carlos Reyes Flores por actuar contrario a lo que marca la Ley.

El revés del que ya sospechan

La tarde del jueves se desató como pólvora la noticia de la decisión que un Juez federal de distrito en Sinaloa le dio la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa con una sentencia para decretar que cinco artículos de la Ley de Educación Superior sí transgreden la autonomía.

Por ello no tardó el Congreso del Estado en informar que interpondrá recurso de revisión contra sentencia, después de calificar como ilegal el amparo obtenido, que no está ajustado a derecho y que no tiene fundamentos.

Para ello, el Congreso interpondrá el recurso ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Mazatlán.

Según el Congreso, el amparo concedido es ilegal, no está ajustado a derecho, carece de los fundamentos necesarios e incluso es contrario a precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los artículos en cuestión son 3, 19, 51, 59 y 69, apartados que facultaban al Congreso para convocar y organizar reformas a la Ley Orgánica de la UAS; obligaban a la institución a transparentar sus recursos propios; entre otras funciones.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, fue más allá y acusó al Juez Carlos Reyes Flores por actuar contrario a lo que marca la Ley.

“Viola la Ley el Juez, vamos a combatir, vamos a interponer un recurso de revisión ante el Colegiado con sede en Mazatlán”, advirtió el diputado.

En una entrevista con Noroeste, Feliciano aseguró que “hay corrupción, tranzas y complicidades” en el Poder Judicial.

Luego recalcó que los funcionarios de la UAS obedecen al Partido Sinaloense, un instituto político que fundó el ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda y el actual Rector separado del cargo, Jesús Madueña Molina, quien actualmente encabeza la lista de funcionarios procesados.

El tono se mantuvo durante el día y en la Universidad ya se sienten ganadores, pese a que este apenas es el inicio de una batalla legal que promete durar varios años.

¿A poco creen que todo se va a detener para esperarlos?

Eso sí, esto no afecta los procesos legales por corrupción que enfrentan las y los funcionarios de la UAS por compras irregulares y a sobreprecio a proveedores vinculados con la familia Cuén y hasta funcionarios de la misma Universidad.

Nadie quiere el relleno sanitario

Otro gran problema aqueja al Gobierno del Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin.

No se trata del drenaje, que aqueja a todo el municipio; tampoco el robo a casa-habitación, cuyas cifras mantienen al puerto en primer lugar en este delito a nivel estatal; se trata del predio para instalar el relleno sanitario, ese espacio que falta encontrar para poder cerrar el basurón municipal.

Y es que ninguna comunidad quiere tener un relleno sanitario. Y para prueba es que desde el año pasado las autoridades municipales han intentado varias opciones para ello, pero en todos lados lo rechazan.

Recordemos que el pasado 14 de febrero de 2023, vecinos de los pueblos Miravalles, Las Higueras, Palmillas, El Armadillo, Lomas de Monterrey, Escamillas, Cofradía y Tecomate, pertenecientes al noroeste de Mazatlán, rechazaron la pretensión del Gobierno municipal de construir un nuevo basurón o relleno sanitario en esa zona de Miravalles.

En una reunión registrada la tarde de ese martes 14 de febrero, los vecinos, encabezados por el comisariado ejidal de Miravalles, Eduardo Acosta Zendejas, y el comisario Fernando Gaspar, denunciaron que el terreno, donde el Gobierno municipal que encabeza Édgar González Zataráin pretende un nuevo basurón o relleno sanitario, pertenece al pueblo de Palmillas, al norte de Mazatlán, pero el afectado directo es Miravalles.

Y meses después, el 12 de julio de 2023, síndicos, comisarios y habitantes de las comunidades de la zona norte del municipio como La Noria y El Habal, se reunieron con un comité representado por la Síndica Procuradora y los regidores del Cabildo, y expusieron también su postura de rechazo ante el proyecto del relleno sanitario que planea construir el Ayuntamiento de Mazatlán.

Los afectados señalaron a los funcionarios municipales que los grandes depósitos de basura contaminan el aire, el suelo y los mantos acuíferos, además son fuente de plaga de roedores e insectos que terminarán alterando el entorno ecológico.

También enfatizaron que esto vendría a afectar la ruta turística, que recientemente se ha logrado posicionar dentro del turismo rural, lo que afectaría a las personas que dependen de estos ingresos, así como el crecimiento inmobiliario e industrial cuya inversión está apostada en esta área y sin contar a los ganaderos de la región.

En fin, González Zataráin tiene otro gran problema para resolver y lo tiene qué hacer lo más pronto posible.

La ‘carta fuerte’ para Mazatlán

El Gobernador Rubén Rocha Moya estuvo la noche de ayer en el estadio de Beisbol Teodoro Mariscal, en el puerto, en el primer juego de la seminifinal entre Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán. Y lo hizo mandando un claro mensaje de quién es su “carta” para la Alcaldía de Mazatlán. Pues la actual Secretaria de Turismo de Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez, quien apenas el pasado miércoles 3 de enero fue destapada por el Comité Estatal de Morena como su “carta” a la Alcaldía de Mazatlán, fue la primera que estuvo muy cerca de Rocha Moya, a un asiento de separación en las gradas, del lado izquierdo, a la altura de la zona central, atrás del home.

Ella con todo y sudadera de Venados estuvo muy sonriente y saludando a quien se le acercaba, entre ellos a los directivos de Venados.

Pero también arribó al lugar, junto al Gobernador, el Alcalde Édgar González Zataráin, quien traía puesta una gorra de Venados y empezó a saludar y sonriendo a todos los presentes en el área de Rocha Moya.

El Alcalde se empezó a meter como la humedad y se sentó también a la izquierda junto al Gobernador, por lo que Palacios Domínguez tuvo que recorrerse un asiento más.

González Zataráin ha mostrado su interés de contender por Morena para la Alcaldía de Mazatlán, pero hasta el momento solo Estrella Palacios ha tenido el respaldo del Comité Estatal de Morena.

Al final, a la izquierda del Gobernador, quien traía una bolsota con cacahuates y no dejaba de comer, quedó el Alcalde Édgar González Zataráin, luego José Antonio Toledo Ortiz, Presidente del Consejo Directivo de Venados de Mazatlán; y después la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez.

Y Luque que no quiere dejar la polémica

De plano el Diputado José Manuel Luque Rojas no sabe quedarse callado.

Resulta que por segundo día consecutivo citó a conferencia de prensa a los medios de comunicación, como si no tuviéramos otra cosa qué hacer que estar atentos a lo que dice, pues ahora no conforme con decir que no tiene que disculparse con Héctor Melesio Cuén Ojeda porque no deseó su muerte sino la del Partido Sinaloense, pues que el Diputado en vez de estudiar para presentar alguna iniciativa se puso a buscar un resbalón de Cuén y encontró uno de diciembre del 2023 en el que el líder del PAS pidió la silla eléctrica para funcionarios, esto en un programa de radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Ahora sí que muy a la 4T, en vez de decir que el PRI robó más, el Diputado de Morena aplicó el “PAS mató más”.

Ya que le quiten el micrófono, no sabemos si no tenga asesores o de plano ni caso les hace o están igual que él, pero cero que saben manejar la comunicación en crisis, ha de ser graduado de comunicación de la UAS. Tan fácil hubiera sido que el Diputado se disculpara por el malentendido y argumentara que esa no era su intención, pero no, ahora todos los morenos creen que pueden regañar igual que el señor en el Palacio Nacional, y uno les debe aguantar.

Tal vez Luque tenga razón en que el discurso de los uaseños y pasistas es cada vez más agresivo con sus críticos y con quienes consideran sus enemigos.

Cuestión de recordar cuando El Maestro dijo que a Noroeste le quedaba mejor un AK-47, o cuando sus voceros acusan de “asesinos”, “acosadores”, etc. a funcionarios sin sustento alguno, pero lo importante es no rebajarse Diputado.

Si ellos son así, que la ciudadanía los juzgue.

