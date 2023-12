El Gobernador Rubén Rocha Moya en su afán por tener la aprobación de los universitarios y dejarles claro que el tiro con Cuén no afecta la relación institucional con la casa rosalina, sigue sacándolos de apuro.

Otra ayuda para la UAS, por más que no lo merezcan sus autoridades

Al parecer la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene que pedir y estirar la mano para que el Gobierno de Sinaloa le ceda recursos estatales para que la institución cumpla con sus obligaciones.

Este jueves el Gobierno de Sinaloa anunció que le dió a la UAS 70 millones de pesos para que la institución educativa le pague la segunda quincena de diciembre a sus trabajadores. ¿Pues no que muy pudientes?, ¿que ellos tienen recursos propios y federales, y que no necesitan al estado? Mira tú, si cae más pronto un hablador que un cojo.

Estos 70 millones se suman a los 400 millones de pesos que el Gobierno del Estado le dio a la UAS el 21 de diciembre, pues resulta que tampoco tuvieron dinero para pagar el aguinaldo.

El Gobernador Rubén Rocha Moya en su afán por tener la aprobación de los universitarios y dejarles claro que el tiro con Cuén no afecta la relación institucional con la casa rosalina, sigue sacándolos de apuro.

Y esa costumbre de que la UAS pida limosnas al final del año solo se acentúa con gobernantes como Rocha Moya, quien ha criticado constantemente estas actitudes de respaldo a los malos manejos.

Que a la UAS no le alcance para cumplir sus obligaciones es porque no tienen un apego al presupuesto, no pueden estar esperando que el estado los salve y Rocha Moya, por más que los universitarios no tengan la culpa, no debería de resolverles al último minuto.

A lo mejor en una de esas que la quincena no llegue, el personal se pone exigente con sus dirigentes y comienzan por reclamar transparencia y rendición de cuentas. Pero ya ye fácil es estirar la mano.

Ya viene el frío, pero ahí sigue la sequía

No es algo reciente, pero tampoco deja de preocuparnos la crisis que se avecina para Sinaloa por la falta de lluvias registradas en este año, y sobre esto habló el geofísico Juan Espinosa, alguien de quien nos fiamos a la hora de tocar temas meteorológicos.

Fue llamativo que casi no llovió durante el pasado verano, y si eso ya significó algo alarmante para la agricultura, pues el doctor Espinosa nos recordó de otro factor de riesgo para el campo sinaloense: las heladas.

Es inevitable pensar en aquel 2011, cuando el sector productivo más representativo del estado se vio golpeado por las bajas temperaturas. Bueno, pues el geofísico nos alertó que para este periodo invernal podría presentarse un panorama similar, al menos por el frío, con el agravante de que tampoco hay mucha agua en las presas.

Por separado suelen representar graves consecuencias para la economía local, si se juntan las heladas extremas con el estiaje de las presas, pues estaríamos hablando de una catástrofe como si fuese la película 2012.

Si bien es cierto, no podemos controlar el clima, sí podemos aprovechar de forma más racionada y respetuosa los recursos tan valiosos como el agua, y parece que apenas en situaciones así de graves la valoramos como debe ser.

El clima invernal apenas está sintiéndose y eso puede agradar en el día a día, pero no podemos distraernos de problemas tan críticos como que las presas de Sinaloa rondan el 30 por ciento de su capacidad a falta de varios meses para que puedan esperarse las lluvias.

La paciencia de los nuevos hospitales

Una de las cosas que más presumió el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, fue los hospitales nuevos construidos en su administración, entre ellos, la renovación del Hospital Pediátrico de Sinaloa que fue ampliado de un edificio de dos pisos, a una torre que incluye, entre otras cosas, una sala para atender a niñas y niños que sufrieron quemaduras. Ésta, como otras áreas del Pediátrico, sigue si estar en operación aunque ya transcurrieron al menos 3 años de la conclusión del nuevo edificio, ¿y por qué la importancia de ello?

El 26 de diciembre una niña de 3 años de edad originaria de Choix sufrió quemaduras por aceite hirviendo, y después de un par de días de hospitalización en el Hospital General de Los Mochis, fue trasladada a Sacramento, California, por la organización Shriners para que reciba atención especializada. No sabemos el grado de las quemaduras de la menor, lo que sí es palpable, es que al igual que la niña de Choix, muchas niñas y niños pudieron tener una atención más digna y adecuada por sus quemaduras si en el Pediátrico estuviera operando el área, tal vez no todos pudieran sostener el tratamiento en Sinaloa, pero sí ser canalizados adecuadamente en lo que son trasladados a otros hospitales.

Por muchas buenas intenciones que haya, los hospitales públicos no tienen condiciones adecuadas para tratar quemaduras, por eso era tan importante esta área en el Pediátrico, sin embargo, al igual que el nuevo Hospital General de Culiacán, parecen no ser prioridad para sea quien sea que los tenga detenidos impidiendo que reciban pacientes.

Zacatito pa’l conejo

Durante la entrega de 104 escrituras a colonos de la Colonia Labastida Ochoa, el pasado miércoles, lo que tendría que ser motivo de festejo, se opacó por los reclamos, dimes y diretes de la líder vecinal Hildegarda Vázquez.

Y es que la señora Hilda aprovechó para tupirles al personal de Cvive, a los de Sebides, a la Síndico Procuradora Claudia Magdalena Cárdenas y por supuesto al Alcalde Édgar González Zataráin.

La señora agarró parejo y alborotó el gallinero, comenzó dando las gracias y de repente ya que tenía la atención de todos evidenció que sus escrituras no llegaron, así como las de muchos vecinos más; que Sebides y Cvive entregaron escrituras con deuda de ISAI, lo cual querían que cada propietario liquide y así los dejaron ‘con el agua hasta el pescuezo’, según palabras de la mujer.

Además expresó su molestia porque el Alcalde las dejó plantadas con los tamales y después les pidió atole y los volvió a plantar, pues González Zataráin nunca llegó al evento, por lo que Hildegarda mencionó “no sé a que le sacó el Alcalde”, “no se si por el zacatito pa’l conejo, no vino el Presidente Municipal, que quisiéramos que condone eso”.

Y el mensaje advirtiendo que en la inauguración de la vialidad que les acaban de pavimentar no aceptarán a nadie en sustitución del Edil, decidió enviarlo a través de la Síndico a la cual la remató con la frase “gusto en conocerla, es la primera vez que la conocemos y nosotros todos los días andamos en el Ayuntamiento”, haciendo alusión a que la funcionaria brilla por su ausencia.

Después de esta situación, uno, la van a pensar dos veces antes de soltar el micrófono a los líderes vecinales y dos, tal vez el Alcalde va a dejar de mandar sustitutos a los eventos, por andar en sus recorridos por las colonias.

Se junta la tercia del Gober

Así como las mamás siempre dicen que no tienen hijos predilectos pero los favoritismos se notan, el Gobernador Rubén Rocha Moya también hace muy evidente cuál es su tercia de favoritos para contender por la Alcaldía de Mazatlán.

A pesar de que existen más de 10 registros, entre los hombres y mujeres que desean convertirse en coordinadores de la Cuarta Transformación y que varios de ellos pidieron la venia del Gobernador antes de anotarse en la lista, la balanza sí está inclinada.

Édgar González Zataráin, Alcalde de Mazatlán; Estrella Palacios Domínguez, secretaria de Turismo; y Ricardo Velarde Cárdenas, subsecretario de Turismo, coincidieron durante la entrega del nombramiento de La Noria como Pueblo Señorial, la tarde de pasado miércoles en esa sindicatura, en donde compartieron una plática, se halagaron entre ellos y se aplaudieron su trabajo.

A dos meses de iniciar con la competencia real para ganar las encuestas y convertirse en el representante oficial por Morena, en las boletas de las elecciones en el 2024, todavía el trato es cordial y civilizado, acercándose el momento de elegir al “mejor”, veremos si se siguen llevando así de bien.

Porque entre los ‘hijos’ aún cuando sean los predilectos y bien portados, también se ponen buenos los deschongues, ahí se sabrá realmente quiénes van a ser los castigados por el Gober.

Malecón es columna institucional de esta casa editorial.

malecon@noroeste.com