‘¿Por qué esa hipocresía? ¿Qué quieren los sacerdotes?’, critica AMLO a católicos por no cuestionar a Calderón

El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los integrantes de la Iglesia Católica en México, quienes pidieron un cambio en la estrategia de seguridad tras los asesinatos de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en el estado de Chihuahua.

También cuestionó a los sacerdotes por no actuar ni pronunciarse en contra de la violencia que se suscitó en tiempos del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

Durante su conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal acusó una nueva campaña en contra de su Gobierno.

El político tabasqueño apuntó que el papa Francisco ha tenido una actitud excepcional con respecto a los asesinatos de Cerocahui. “Es la primera vez que un papa actúa con respeto a un proceso de transformación en México”, dijo.

“El único prudente fue el planteamiento de Francisco, otros, incluso, ahí en Chihuahua que saben muy bien lo que sucedió, no fueron capaces de decir: ‘esto se origina porque la autoridades locales protegieron a esta persona, y aunque había orden de aprehensión actuaba con absoluta libertad y participaba en política, pero como ayudaba a los partidos conservadores tenía protección o actuaba con tolerancia’, pero eso no son capaces de decirlo los sacerdotes y no generalizo”, insistió.

“Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos, ¿qué quieren entonces los sacerdotes?, ¿que resolvamos los problemas con violencia?, ¿vamos a desaparecer a todos?, ¿apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Calderón de esa manera?, ¿por qué callaron cuando se ordenaban las masacres?, ¿cuando se puso en práctica el mátalos en caliente?”, subrayó.” ¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor o sacerdote. Cuidado con la politiquería, una cosa es que tengan simpatía con los partidos conservadores, otra la calumnia y la mentira, y el levantar falsos testimonios”, puntualizó el presidente López Obrador.