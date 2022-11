‘Fue un orgullo ser la voz de las empresas’: Hilda Inukai

Si pudiera definir su experiencia al frente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán, Hilda Fumiko Inukai Sashida, lo haría como una etapa única en la vida, donde con mucho orgullo, fue la voz del sector empresarial.

Nacida en Ciudad Obregón, Sonora, pero considerándose sinaloense al 100 por ciento, Inukai Sashida recuerda cómo en 1983 llegó a Mazatlán para poner un negocio de fotografía, ahí, fue su primer contacto con la Canacintra, dado que para poder abrir el giro comercial, tenía que estar afiliada a una cámara.

“Llegamos a Mazatlán para poner un negocio innovador, en aquella época donde era un grupo fotográfico donde sacaban las fotos en una hora, llegamos en 1983 a Mazatlán y ahí fue mi primer contacto con la Canacintra, porque para abrir un negocio, tenías que pertenecer a una cámara”, recuerda en entrevista con Noroeste en el marco del 75 aniversario de Canacintra, Delegación Mazatlán.

“Fue la cámara que más nos apoyó, que nos dio apertura al nuevo negocio, y así empezamos representando ese negocio en Mazatlán, posteriormente nos invitaron a participar en la Canacintra y me tocó participar durante muchos años antes de que me tocara ser presidenta, en diferentes responsabilidades, como secretaria, como vicepresidenta, como vocal y después me tocó ya ser la presidenta”.

Antes de todo, para ella lo más importante al frente de la Canacintra fue el sentir que hacía la diferencia para la comunidad, pero sobre todo,ser la voz del empresariado en Mazatlán.

“Me dejó la gran oportunidad y sensación de aprender lo que es el servicio a mi comunidad, el servicio a los empresarios, y hacerlo de verdad de corazón, de forma honorífica... es ser la voz del sector empresarial industrial”, expresa.

“Para mí fue una gran satisfacción porque tuve muchísimo apoyo del sector empresarial, y fue la verdad una gran labor de conjunto, de equipo de la gente que conformaba el consejo de nosotros, como de los grandes empresarios, entre ellos el gran apoyo de Rodolfo Madero, de Leovi Carranza, el gran apoyo de la cervecería, era un gremio unido, en una sola voz, yo no sentí discriminación ni mucho menos por ser mujer en la presidencia, al contrario, tuve muchas deferencias, tanto en Mazatlán, como el Gobierno del Estado y la Federación”, añade.

Quien fuera secretaria de Desarrollo Económico en Mazatlán, menciona que fueron muchas cosas las que caracterizaron su mandato en Canacintra, el cual fue de 1994 a 1996, pero de las más importantes, fue la cercanía entre la cámara y las autoridades, así como con los empresarios.

“En mi periodo le dimos hospedaje digamos, en las oficinas de la cámara, a la Secretaría de Economía, que en aquella época se llamaba de otra forma, pero la subdelegación imagínate tener ese beneficio, tener a la Secretaría de Economía en las oficinas de la Canacintra, las gestiones eran muy rápidas, lo mismo bajar recursos en capacitación, directamente en la Secretaría del Trabajo, oportunidades de crédito con los agremiados”, sostiene.

“Nos enfocamos mucho en los servicios que podíamos prestar a los agremiados, como asesorías, asesorías gratuitos, por ejemplo, nos tocó a nosotros el cambio de sexenio, el error de diciembre, había algunas empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas con problemáticas fiscales, con problemáticas jurídicas contables, nosotros establecimos servicios jurídicos mercantiles, fiscales, contables, gratuitos”, agrega.

Inukai Sashida fue la segunda mujer al frente de la cámara, y nunca sintió barreras de género en su presidencia, recuerda que le tocó organizar varios eventos, entre los que destaca la celebración de la Convención Nacional de la Canacintra.

“El incrementar los servicios a los agremiados, pero a mí me tocó coordinar y organizar la convención nacional de la Canacintra aquí en Mazatlán, entonces nos trajimos en esa época al secretario de Economía, que en su momento participó todas las negociaciones del TLC, yo creo que fue algo que marcó muy importantemente ese periodo, porque creo que era la primera vez la convención nacional a Mazatlán”, recuerda.

Perfil

Hilda FumikoInukai Sashida

Originaria:

Ciudad Obregón, Sonora

Se considera sinaloense al 100 por ciento

Cargos:

Secretaria de Desarrollo Económico en Mazatlán

Presidenta de Canacintra Mazatlán 1994 a 1996

Segunda mujer al frente de Canacintra Mazatlán

Subsecretaria de Promoción y Competitividad Económica de Sinaloa

Organizadora de la Convención Nacional de la Canacintra, en Mazatlán