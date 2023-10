Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Joaquín Guzmán López, estaban cediendo ante la intensificación de la presión policial estadounidense, además de que se encontraban secuestrando y matando a productores que desafiaban su prohibición de traficar con fentanilo.

Así lo aseguró, citando a miembros del Cártel de Sinaloa, el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), en un reportaje titulado ‘Mensaje del cartel mexicano de Sinaloa a sus miembros: dejen de producir fentanilo o mueran’, publicado el 16 de octubre de 2023 y firmado por el periodista José de Córdoba.

Según el citado diario estadounidense, citando a operadores de los jóvenes narcotraficantes, la orden de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán tendría como objetivo evadir la presión de las autoridades estadounidenses.

“Deténganse o mueran”, fue el claro mensaje de parte de “Los Chapitos”, para las personas que se ganan la vida produciendo y traficando el opioide, según señaló The Wall Street Journal, mismo que detalló que fue en junio de 2023, cuando comenzó el abandono del fentanilo por parte de los hijos de “El Chapo”.

El rotativo estadounidense agregó que la decisión de “Los Chapitos” de dejar de dedicarse al tráfico y a la producción de fentanilo, se produjo después de una serie de golpes de alto perfil contra el citado grupo criminal.

En su reportaje, el WSJ hizo mención de la captura de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, el 5 de enero de 2023, en Culiacán, Sinaloa, y a las acusaciones que el Gobierno estadounidense anunció contra los cuatro hermanos, en abril del presente año.

“Anne Milgram, jefa de la [Administración de Control de Drogas] DEA, dijo en ese momento que la DEA se había infiltrado en el Cártel de Sinaloa y en la red de ‘Los Chapitos’, obteniendo acceso a los niveles más altos de la organización”, recordó el diario estadounidense.

Asimismo, un operador de “nivel medio” del Cártel de Sinaloa dijo al WSJ, que “Los Chapitos” estaban abandonando el negocio, en parte porque querían que el Gobierno de EE.UU. enfocara su lucha en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, miembros del Cártel de Sinaloa dijeron que las exportaciones de cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos, por parte de “Los Chapitos”, probablemente aumentarían en el futuro cercano, para compensar el déficit de ingresos causado por la prohibición del fentanilo.

El WSJ precisó que funcionarios estadounidenses con conocimiento del Cártel de Sinaloa, advirtieron que no había indicios significativos de un cambio en la estrategia o la producción de “Los Chapitos”, y compararon la medida con una estratagema de relaciones públicas.

“En conjunto, no significará nada [en términos de producción total de fentanilo] Piensan que si hacen esto, no enfrentarán tanta presión”, dijo uno de los funcionarios citados, al diario The Wall Street Journal.

A principios de mes, según recordó el WSJ, días antes de que el Departamento de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reuniera en Ciudad de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una decena de narcomantas ordenando una prohibición al fentanilo, aparecieron en distintos sitios de Culiacán.

“En Sinaloa queda prohibida permanentemente la venta, fabricación, transporte o cualquier tipo de negocio que involucre la sustancia conocida como fentanilo, incluida la venta de productos químicos para su elaboración”, decían las mantas.

El WSJ agregó que un operador de un laboratorio de fentanilo de los jóvenes narcotraficantes, le dijo que enterró los suministros químicos que le quedaban, por temor a una represión de parte de “Los Chapitos”. También aseguró que cinco de sus familiares fueron asesinados, porque desafiaron el plan.

Según Miguel Ángel Murillo, activista de derechos humanos que pertenece al Frente Cívico Sinaloa, una decena de personas en dicha entidad habían sido secuestradas o habían desaparecido en los últimos 10 días antes de la redacción del reportaje, muchas de ellas probablemente estaban ligadas al negocio del fentanilo.

El activista le dijo al medio estadounidense, que los familiares de estas personas no presentaron denuncias formales a las autoridades. Asimismo, un operador de “nivel medio” del Cártel de Sinaloa confirmó que “Los Chapitos” estaban matando a aquellos que no seguían la orden. Añadió que él destruyó sus 25 laboratorios de fentanilo. “Algunos dejaron de producir. Otros siguieron produciendo y los estamos matando”, contó al WSJ.

Miembros del Cártel de Sinaloa previeron que otro posible escenario, es que al reducir la producción del principal exportador, el precio de la droga se incrementaría y provocaría que otros grupos delictivos se interesaran en la producción y venta del opiáceo, por lo que sus contrincantes podrían aprovechar la oportunidad para tomar el liderazgo en el terreno.