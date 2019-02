10 PIANOS, hace vibrar el Ángela Peralta

El público asistente al TAP se estremeció con el magno evento musical

Héctor Guardado

El efecto sonoro de “10 Pianos”, tocando a la vez, estremeció al público que asistió al Teatro Ángela Peralta. La mayoría de los que ocuparon las butacas fueron miembros de la comunidad de extranjeros que vive en la ciudad.

La velada abrió oídos en las alturas agudas del Si bemol sostenido que demanda el aria “Nessum dorma” de la ópera “Turandot”, escrita por Giacomo Puccini e interpretada por un tenor que invitó a pasar al foro a la soprano para deleitar al público con “El brindis”, de la ópera “La Traviata”, ella se convirtió en “Violeta Valeri”, la trágica protagonista de esta famosa obra.

La ópera y la música para sala de concierto dominó la primera parte del programa, la selección de piezas emblemáticas convenció al auditorio.

La sala se llenó con la intensidad de las “Danzas húngaras” de Johannes Brahms, continuaron con “Balada para Adelina”, que hizo que las manos de dos pianistas deshojaron suavemente los tiernos acordes de esta pieza.

El suspiro se escuchó cuando descubrieron que los acordes que se oyeron pertenecían a la música de “Corazón de niño”, la soprano y el tenor cantaron las canciones que hizo famosa la voz de Andrea Bocelli: “Por ti volaré”, “Con te partiro”.

También el compositor italiano Ennio Morricone tuvo un lugar especial en este concierto, de el se interpretó Nella Fantasia y Cinema Paradiso.

Toco el turno para la sublime canción de amor del musical de Broadway El Fantasma de la ópera, que dio paso a las apasionadas y divertidas canciones napolitanas que tienen el temperamento apasionado de lo italiano y lo español, ya que Napoles fue territorio que perteneció a España por muchos años: Torna Sorrento, O sole mío y Funiculi funicula.

Después del intermedio continuaron con canciones populares de todos los tiempos de Cole Porter, cantaron “I’ve got you under my skin”, tambien intepretaron una versión de “New York, New York”.

La nave de los sonidos dio un giro de timón nuevamente para lanzar a los viajeros por otro sendero musical, se dejó escuchar “Hey Jude” de Los Beatles y cambió radicalmente para que el tenor interpretara la canción insignia de Freddy Mercury, “Rapsodia bohemia”, que fue aderezada con un coro de voces educadas que le dieron un toque profesional a la interpretación.

El concierto tomó un aire más alegre con el “Mambo número 8” de Dámaso Pérez Prado y un violín cambio radicalmente la atmósfera cuando tocó los primeros acordes del tango “Por una cabeza”, siguieron con música y canciones de Agustín Lara: “Veracruz”, “Solamente una vez”, “María bonita” y “Granada”.

Para finalizar se encendió el orgullo de ser mexicano cuando cantaron “México en la piel”.