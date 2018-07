10 tendencias de decoración para mitad del año - Noroeste

DECORACIÓN

10 tendencias de decoración para mitad del año

Sea lo que quieras renovar dentro de tu casa, aquí se propone un recorrido por lo que viene y lo que se va

Noroeste / Redacción

Los gustos y modelos cambian y es que, aunque algunos pueden prolongarse en el tiempo, otros resultan fugaces pero altamente efectivos. En diseño de interiores las modas van y vienen y es que, más allá de buscar muebles o soluciones que reflejen tu personalidad o den respuestas a necesidades concretas, lo cierto es que, las propuestas que funcionan en todas partes tienden a llamar la atención convirtiéndolas en todo un éxito.

Colores, materiales, objetos… Sea cual sea el aspecto que quieras mejorar o, sencillamente renovar dentro del proyecto decorativo de tu casa, la página Homify propone un recorrido por lo que viene y lo que se va, las tendencias de decoración para lo que queda de 2018.

Blanco total

El blanco es uno de los colores por excelencia en diseño y decoración de interiores de todo el mundo. Sus aportaciones son incuestionables y es que, entre otras cosas, proporciona mayor sensación espacial, dota de una luminosidad superior a los espacios y, como no, traslada una indudable sensación de pulcritud y limpieza.

No obstante, las habitaciones totalmente blancas pueden terminar por resultar impersonales o asépticas, algo que va en contra de las tendencias de decoración de 2018. ¿Cómo contrarrestar esto sin renunciar al total white? Añade matices de color para darle un toque de personalidad a tus espacios, especialmente en azul navy, un color contemporáneo que gana posiciones.

Focos transparentes

Son capaces de llamar tu atención mientras tomas un café, disfrutas de una cena romántica o vas a renovar tu patio, pero las bombillas transparentes pueden no crear el mismo efecto en el interior de tu hogar. Su presencia en la decoración de interiores se cuestiona para el próximo año de modo que ¿por qué no explorar otras alternativas? Si estás pensando en renovar la iluminación de tu hogar, tal vez haya llegado el momento de apostar por otras soluciones como bombillas de estética retro, en color o vitrales.

Cobre

El cobre ha sido, en los últimos tiempos, un material de rabiosa actualidad. Así lo atestigua el hecho de encontrarlo no solo en accesorios y objetos decorativos, sino también en piezas del mobiliario. Su aportación al encanto de los diseños de todo tipo de estancias reside, principalmente, en su capacidad para dotar a los mismos de cierto toque rústico. De cara a la próxima temporada, será tendencia no excederse en su incorporación a los diseños y buscar alternativas en los acabados en latón u oro más contemporáneos.

Color índigo

El color índigo aglutina bajo su denominación a variedades muy oscuras y profundas de azul. También conocido como añil, incluye, además el azul eléctrico, colores todos ellos que han estado de actualidad en los últimos tiempos. No obstante, las tendencias de decoración para finales de 2018 buscan limitar su protagonismo y, en caso de no querer prescindir de su presencia, orientar la elección hacia una mezcla cromática basada en el uso de diferentes tonos de azul menos fríos.

Líneas cuadradas

Las líneas cuadradas han sido la referencia de los diseños contemporáneos más actuales de los últimos tiempos. La evolución de cara al resto año, traerá consigo una renovación en su incorporación a los espacios que, como tendencia de decoración en 2018, buscarán acoplarlas o transformarlas en formas más redondeadas. ¿El resultado? Espacios igualmente contemporáneos que ofrezcan más suavidad en las transiciones y atmósferas de calidez incuestionable.

Uso del acero

Este tipo de estética tan propia de lugares públicos y del interior de ciertos hogares, por ejemplo, de inspiración industrial, tampoco sobrevive al paso del año nuevo. De cara a 2018, las tendencias en decoración incluyen el gusto por tonos más suaves como el latón o el oro que, por otro lado, ofrecen una imagen más cálida y menos fría que la metalizada.

Muebles a la medida

La proporcionalidad es uno de los aspectos fundamentales para conseguir un diseño de interiores armónico y equilibrado. Dicho esto, la búsqueda constante de un mobiliario que se adapte a los espacios se verá reflejada en las tendencias de decoración de 2018. La clave estará en una gestión acertada de la superficie disponible tratando de conseguir diseños que, de un modo racional, doten a las estancias de una atmósfera acogedora con muebles proporcionados a sus dimensiones.

Hazlo tú mismo

En plena fiebre por el DIY (Do it yourself) y otras corrientes que apuestan por el reciclaje de los materiales o la transformación de objetos en otros que nada tienen que ver con la idea para la que fueron concebidos, el universo del diseño se ha enfrentado a la aparición de todo tipo de experiencias, unas exitosas y otras, no tanto. La idea de hacer tus propios accesorios decorativos aprovechando materiales u objetos reciclados es divertido pero, si estás pensando en sumarte a las tendencias decorativas de 2018, procura encontrar algo muy original que, en cualquier caso, esté muy bien hecho.

Estilo flexible

En muchas ocasiones nos empeñamos en dotar a nuestros interiores de un estilo particular. Sin embargo, optar por diseños modernos demasiado estrictos puede llevarte a crear una atmósfera fría y poco funcional. No se trata de renunciar al estilo contemporáneo sino, más bien, introducir algún que otro accesorio o elemento con materiales y tonos que no resulten tan insulsos. Las tendencias de decoración para 2018 buscan espacios íntimos y acogedores, tenlo presente a la hora de renovar tu hogar.

Geometrías en contraste

Las tendencias de decoración para 2018 han dejado atrás las líneas rectas, tratando de suavizar las geometrías que antaño resultaron tan atractivas. Rombos y cuadros pueden seguir formando parte de la decoración de tu hogar pero trata de trasladarlas al diseño con tonos cálidos. Los diseños en zigzag, como el que ves en la imagen, son una alternativa perfecta de 2018.