13 Reasons Why, Volver al futuro, Perdidos en Tokio y más, en la lista de estrenos de junio en Netflix

Evita salir de casa, esta lista viene muy surtida en estrenos, así que seguro más de un título te mantendrá pegado al sofá

Sinembargo.MX

20/05/2020 | 12:06 AM

MÉXICO._ Lo mejor es mantenernos aún en casa para evitar exponernos o exponer a nuestra familia a ser contagiados por coronavirus. Si buscas una opción de entretenimiento, podrías empezar por revisar la lista de estrenos del catálogo de Netflix para el mes de junio.

Entre las series que estrenarán este mes destacan la cuarta temporada de 13 Reasons Why, The Politician y las últimas temporadas de Modern Family.

En las películas, Spike Lee estrenará el próximo 12 de junio su nueva cinta Da 5 Bloods, protagonizada por Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Jean Reno y Mélanie Thierry, entre otros.

Una nueva sección en sus estrenos es sobre las películas que han sido nominadas o ganadoras de reconocidas entregas de premios. En esta lista podemos ver a Lost in Translation de Sofia Coppola, protagonizada por Scarlett Johansson y Bill Murray.

Aquí la lista completa:

· RuPaul’s Drag Race: Temporada 12 (Próximamente)

· RuPaul’s Drag Race: Untucked!: Temporada 12 (Próximamente)

· The Sinner: Jamie (19/6/2020)

· Historia de un crimen: La búsqueda (12/6/2020)

· The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

· Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

· Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

· Amar y vivir (26/6/2020)

· Reality Z (10/6/2020)

· ¿Me escuchas? (4/6/2020)

· De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

· Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

· Manjares divinos (24/6/2020)

· F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

· Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1/6/2020)

Las primeras temporadas llegan a Netflix

· The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 1-2 (1/6/2020)

· The Real Housewives of New York City: Temporada 1-2 (1/6/2020)

· The Real Housewives of Atlanta: Temporada 1-2 (1/6/2020)

· Top Chef: Temporada 1-2 (1/6/2020)

· The Titan Games (1/6/2020)

· Modern Family: Temporada 7, 8 y 9 (2/6/2020)

· Modern Family: Temporada 10 (9/6/2020)

Le diremos adiós a esta familia.

· La cantina de medianoche: Temporada 1, 2 y 3 (1/6/2020)

PELÍCULAS

· 5 sangres (12/6/2020)

· Adú (30/6/2020)

· La Red Avispa (19/6/2020)

· Siente el ritmo (19/6/2020)

· Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020)

· Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020)

· Tren a mi destino (19/6/2020)

· Baby: El aprendiz del crimen (30/6/2020)

· Mujer Maravilla (26/6/2020)

· Victoria y Abdul (23/6/2020)

· Volver al futuro (30/6/2020)

· Volver al futuro III (30/6/2020)

La entrega 1 y 3 llegan a la plataforma.

PARA LOS FANS DE INDIANA JONES

· Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (Próximamente en junio)

· Indiana Jones y la última cruzada (Próximamente en junio)

· Indiana Jones y el Templo de la Perdición (Próximamente en junio)

NOMINADAS Y GANADORAS DE PREMIOS

· Perdidos en Tokio (30/6/2020)

La cinta de Sofia Coppola llegará a Netflix.

· Amor sin escalas (1/6/2020)

· La buena esposa (1/6/2020)

· Perfume de mujer (30/6/2020)

· Rescatando al soldado Ryan (Próximamente en junio)

PARA LOS AMANTES DE LA ACCIÓN Y LA AVENTURA

· Hancock (1/6/2020)

· Enemigo inmortal (30/6/2020)

· Ahora son trece (1/6/2020)

· La nueva gran estafa (1/6/2020)

· La torre oscura (30/6/2020)

· Inframundo: El despertar (1/6/2020)

· Lara Croft: Tomb Raider (1/6/2020)

· Robin Hood (30/6/2020)

· El rey Arturo: La leyenda de la espada (7/6/2020)

· El último maestro del aire (1/6/2020)

COMEDIAS Y ROMANCES

· Un papá genial (1/6/2020)

· Las últimas vacaciones (Próximamente en junio)

· Hombres, mujeres y niños (1/6/2020)

La cinta de Adam Sandler llega a Netflix.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Lenox Hill (10/6/2020)

· Genios del abecé (3/6/2020)

La temporada de documentales no falta.

· Atleta A (24/6/2020)

Atleta A.

· La familia del soldado (19/6/2020)

· Eric Andre: Legalicen todo (23/6/2020)

· Bebés: Parte 2 (19/6/2020)

NIÑOS Y FAMILIA

· Alexa & Katie: Parte 4 (13/6/2020)

· Vera: Rescate arcoíris (2/6/2020)

· Kipo y la era de los magnimales: Temporada 2 (12/6/2020)

· El reino de las rimas (19/6/2020)

· El cadáver de la novia (6/6/2020)

El cadáver de la novia.

· El Grinch (30/6/2020)

ANIME

· BAKI: La saga del gran torneo de Raitai (4/6/2020)

· Brand New Animal (30/6/2020)

Brand New Animal.

· Amor de gata (18/6/2020)