2019, el aÃ±o de la voluntad y las ilusiones para Xitlali PiÃ±a

2019, el año de la voluntad y las ilusiones para Xitlali Piña

La bailarina y coreógrafa tiene en sus manos la Beca de creadores con trayectoria.

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Para la bailarina y coreógrafa Citlali Piña se abre la perspectiva del año 2019 con una enorme carga de voluntad para sacar adelante un reto de trabajo que la llena de ilusiones y de la posibilidad de realizar profesionalmente sus sueños y amor por su familia: su esposo Roberto Guerra y su pequeño hijo Simón.

Hace un mes recibió una noticia que la puso eufórica, saltó por los sillones de su oficina, lloró, corrió, gritó, no cabía en su pecho la emoción por que su nombre apareció en la lista de los ganadores de la beca en la categoría Creadores escénicos con trayectoria que otorga el Fonca.

“En este momento siento que no hay límites, sé que los obstáculos son los que te impulsan a ser creativo para resolver, veo los problemas y a su lado están las soluciones, la experiencia, la madurez me han enseñado que uno se puede y se debe reinventar a partir de las limitaciones, no te puedes casar con una idea de lo que eres, porque la vida te va enseñando que todo cambia”, señaló.

“Tienes que buscar la manera de que dentro de las mutación que se dan a tu alrededor, en tu vida cotidiana y en la forma de hacer danza tengas la capacidad de adaptarte en un proceso interno y externo que crea un equilibrio en tu vida”.

Xitlali vivió un cambio radical en su vida, llegó Simón, su hijo que hoy tiene cinco años, quien le enseñó que la vida puede ser de otra manera.

“Mi hijo Simón llegó a la vida de mi pareja y a la mía para hacer una revolución, antes de ser papás éramos unos grinch, nos aburríamos en Navidad, no creíamos ni tenía ningún significado, cuestionábamos todo lo relacionado con la festividad, era un compromiso familiar que vivíamos casi a fuerza, no nos interesaba participar de eso”, comentó.

“La vida te da lecciones, todos nuestros prejuicios sobre la Navidad se vinieron abajo, cuando Simón llegó, todavía era un bebé y se metía a la casa del vecino para tocar las esferas, se emocionaba mucho, quería vivir en ese departamento, no nos quedó de otra más que comprar un árbol de Navidad, ahora decoramos la casa porque Simón le gusta muchísimo, ama a Santa Clos y nosotros nos reímos mucho de lo sarcástica que puede ser la vida”.

Con una enorme sonrisa acepta que desde el 1 de noviembre, la Navidad se instala en su casa, y se sorprende de la capacidad para adaptarse de ella y su pareja.

“La vida es reinventarte, adaptarse y romper estructuras, aprender a ser diferentes”.

Libertad para crear

“Tengo mucha responsabilidad con esta beca pero también tengo toda la libertad para crear, eso es maravilloso porque no tengo ningún tipo de limitaciones. La beca Creadores escénicos con trayectoria es una de las más importantes que entrega el Fonca, en realidad es un reconocimiento a la trayectoria de un artista, dura tres años y se postulan a ella los mejores bailarines y coreógrafos de México”, compartió.

“Es maravilloso ganarla para cualquier artista por eso y porque te permite crear sin preocuparte por la cuestión económica, es un enorme compromiso, este año dieron solo dos becas de este tipo para la disciplina de la danza, era la tercera vez que aplicaba, yo sé que concursan los más grandes de la danza en México”.

La experiencia cuenta

“La carrera de bailarín es muy demandante, en el ambiente de la danza en México se sobrevalora la juventud, dominan los jóvenes, es diferente en Europa y Canadá, en donde la experiencia es algo muy valioso, como lo es en otras disciplinas como la literatura, música, pintura en donde la madurez es muy apreciada, en los encuentros de danza la mayoría de los que asisten son muy jóvenes”, mencionó.

“Estoy viviendo un momento en el que me siento capaz de hacer y resolver situaciones difíciles en lo creativo simplemente por la experiencia que tengo, me doy cuenta que es más fluido resolver una clase, armar una coreografía porque le haces caso a tu instinto, aprendes a confiar en él. La experiencia te permite ordenar todas las posibilidades de manera más rápida y además disfrutas más los procesos”.

Su proyecto: tres coreografías

El primer año va atrabajar con Doña pesadilla con el bailarín y coreógrafo Luis Rubio, un egresado de la Escuela profesional de danza contemporánea.

El segundo año va a trabajar con Harif Ovalle, el actor dramaturgo que hace teatro físico que estuvo trabajando para el Circo del Sol, ese proyecto de colaboración lo va a hacer con Claudia Lavista, la obra se va a llamar Bitacora de la identidad.

Para el tercer año no le ha confirmado la persona con la que va a colaboración, la obra también gira alrededor del tema de la identidad.

“El resultado es una obra por año y un laboratorio de movimiento, investigación de cuerpo, todo va a terminar en un hecho escénico; me motiva la experiencia de cómo resolver con otros creadores diferentes a los de la compañía a la que perteneces”.

Un momento inolvidable

“Fue súper emocionante descubrir mi nombre en las listas del Fonca, revisé la lista pero me equivoqué de categoría, di por hecho que no había salido, un amigo me dijo 'ya viste las listas', las leí de nuevo, ahora sí en mi categoría, vi mi nombre, me solté llorando y brincando por toda la oficina, gritaba de emoción, fue un momento maravilloso”.