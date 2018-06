30 millones de mexicanos tentados a vender su voto, reveló la Encuesta Nacional Democracia Sin Pobreza 2018 - Noroeste

30 millones de mexicanos tentados a vender su voto, reveló la Encuesta Nacional Democracia Sin Pobreza 2018

5.3 millones a Meade, 4.9 a Anaya, y 600 mil a AMLO

Desde que inició este 2018, alrededor de 30 millones de mexicanos recibieron alguna oferta para vender su voto, de los cuales 9.8 millones aceptaron vender su sufragio a un partido político durante la jornada electoral del 1 de julio, reveló la 'Encuesta Nacional Democracia Sin Pobreza 2018', elaborada por la empresa Data Opinión Pública y Mercados (Data-OPM), y patrocinada por la organización Acción Ciudadana.

Según dicha medición, 15 millones de mexicanos rechazó algún regalo, servicio, favor o trabajo ofrecido por un partido político, a cambio de darle su sufragio. La encuesta detalló que las ofertas de compra de votos se hicieron a 29.9 millones de electores elegibles, que es el equivalente al 33.5 por ciento de los encuestados.

Por otra parte, 5.3 millones de mexicanos -un 6 por ciento de los encuestados- dijeron que se les prometió algún beneficio en caso de que gane algún instituto político específico en las elecciones del próximo 1 de julio. "Los partidos ofrecieron, en promedio, 500 pesos en la calle, y 15 millones los rechazaron", destacó Alberto Serdán Rosales, coordinador de la organización.

Mientras que 2.3 millones de votantes, aseguraron que los "promotores del voto" se quedaron con su credencial para votar, esto, aun cuando está práctica es ilegal. Además, 9.8 millones de mexicanos aseguró que le tomaron foto, sacaron una copia o tomaron datos e información de la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

A pesar de que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza indicó que la práctica de la compra y venta del voto no será determinante para la elección presidencial, la organización señaló que esto sí podrá tener consecuencias en elecciones muy cerradas en el ámbito local.

La encuesta representativa de la lista nominal -de 89.1 millones de votantes- consultó a mil 253 ciudadanos mayores de 18 años de edad, cara a cara, en los 32 estados del país. La medición se levantó del 6 al 26 de junio del presente año en los domicilios de los encuestados. El margen de error teórico es de 2.9 puntos, con un nivel de confianza estadístico del 95 por ciento.

<strong>TODOS LOS PARTIDOS COMPRAN EL VOTO</strong>

La coalición "Todos por México", encabezada por el candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña, fue la que más electores buscó comprar, con 5.9 por ciento de los encuestados que aseguran que dicha fuerza política les ofreció algo a cambio de su voto, proporción que equivale a casi 5.3 millones de votantes.

Le sigue la coalición "Por México al Frente", liderada por Ricardo Anaya Cortés, con 5.5 por ciento, unos 4.9 millones de votantes. Por su parte, la coalición "Juntos Haremos Historia", con Andrés Manuel López Obrador al frente, habría buscado la compra de 600 mil electores, con un porcentaje de 0.7 por ciento de los encuestados que lo aseguran.

Sin embargo, un 21.5 por ciento de los encuestados -19.2 millones de votantes- no dio respuesta a la pregunta o señaló que la oferta venía de múltiples partidos. Serdán Rosales destacó, también, que 79 por ciento de los entrevistados aseguraron no sentirse amenazados de ningún modo en caso de que aceptasen un regalo de un partido a cambio del voto y luego no votaran por dicha fuerza o instituto político.