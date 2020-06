40 productoras, Del Toro, Hayek e IÃ±Ã¡rritu van al rescate del cine mexicano, enfermo de Covid-19

40 productoras, Del Toro, Hayek e Iñárritu van al rescate del cine mexicano, enfermo de Covid-19

Hasta el momento se ha logrado reunir la cantidad de 10 millones de pesos para este fondo, pero se espera que más donantes se unan

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció de la mano del cineasta Alejandro González Iñárritu la creación de un fondo de emergencia audiovisual llamado Sifonóforo, para ayudar a trabajadores de industria que se vieron afectados por la actual situación sanitaria.

El fondo fue creado por la comunidad cinematográfica en México como un acto solidario para hacer una red de protección para las personas más vulnerables dentro de la industria. En concreto, 30 mil familias que han perdido su fuente principal de ingresos.

“¿Qué es Sifonóforo? El Sifonóforo es un organismo marino que aunque parezca que es un organismo individual está conformado por muchos organismos que de alguna forma habitan en el fondo, en la oscuridad, pero producen su propia luz, cada uno tiene distintas funciones y eso es la comunidad cinematográfica”, explicó al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu en una conferencia con medios mexicanos.

“Este fondo nace como un acto de solidaridad para los más vulnerables, para los más frágiles de la comunidad, la gente que tiene menores sueldos, la gente que tiene más edad, la gente que tiene problemas de salud, y es para mostrar el poder de la unión, que creo que es lo más importante en todos los momentos”, explicó el director ganador del Óscar.

Hasta el momento se ha logrado reunir la cantidad de 10 millones de pesos para Sifonóforo, pero se espera que más donantes se unan incluso durante los siguientes meses para poder ayudar a más personas, y ante la incertidumbre del reinicio de actividades.

Cineastas, productores y actores mexicanos, encabezados por Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, Salma Hayek, Alfonso Herrera, Diego Luna y Gael García Bernal son parte de la lista de donantes para fondo de emergencia para ayudar a familias que dependen de esas industria y que se han quedado sin ingresos por la pandemia de la COVID-19 en México.

Además de las estrellas mencionadas, más de 40 casas productoras nacionales y extranjeras, así como festivales como Ambulante, se han sumado a la iniciativa.

“Dentro de todas las complicaciones que pueda haber en la industria, algo que tiene en particular la industria cinematográfica en México, desde siempre, desde que pertenezco a ella, es la unidad. Sí siento que hay una banda muy unida cuando se necesitan las cosas, hay una competencia sana”, destacó González Iñárritu en un encuentro con Mónica Lozano, presidenta de la AMACC; Leonardo Zimbrón, presidente de la sección de productores de largometraje CANACINE; Inna Payán, presidenta de la AMPI; y Julio Chavezmontes, productor.

“Hay realmente una comunidad que se une ante estas situaciones siempre, porque sabemos lo frágil que es”, agregó.

La convocatoria que está disponible en la página AMACC está dirigida trabajadores de la industria que se han visto afectados por la actual situación sanitaria. El apoyo será de un 20 mil pesos y estará abierta hasta que se agoten los fondos para dicho fin.

Cada uno de las solicitudes serán revisadas por un comité evaluador, conformado por integrantes designados por las compañías que han apoyado el fondo.

Las compañías productoras y profesionales de la industria que han realizado donativos son:

FONDO NETFLIX

Hace unas semanas, Netflix lanzó un fondo de ayuda 150 millones de dólares para apoyar a los trabajadores de la industria audiovisual que se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.

El gigante digital anunció el pasado mes de marzo la creación de un fondo de 100 millones de dólares, de los cuales 85 irían destinados a los empleados de sus propias producciones que se han quedado sin trabajo por el parón en los rodajes mientras que los 15 restantes se usarían para ayudar a los trabajadores de la industria audiovisual no directamente relacionados con Netflix.

Sin embargo, en abril el servicio de streaming decidió ampliar su fondo hasta 150 millones de dólares con el objetivo de proteger y ayudar a los trabajadores de la industria desempleados hasta que se puedan retomar los rodajes.

A finales de mayo, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), informó que cerca 610 personas han sido beneficiadas con el Fondo de Apoyo COVID-19 otorgado a la industria Cinematográfica y Audiovisual de Netflix y la AMACC.

Asimismo, se adelantó que el fondo alcanzará para otorgar mil 200 apoyos más y no solo mil 50 como se había señalado anteriormente.

Hasta el momento el Comité Evaluador, conformado por los representantes del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Filmoteca de la UNAM y la AMACC continúa con la revisión de solicitudes.