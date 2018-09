45 ANIVERSARIO DE NOROESTE Vale la pena invertir en el periodismo independiente: AdriÃ¡n LÃ³pez

45 Aniversario de Noroeste

Gabriel Mercado

Vale la pena invertir en el periodismo independiente, profesional y crítico, y Noroeste tiene la obligación y el rol de buscar que los actos de corrupción sucedan menos, destacó Adrián López Ortiz.

En encuentro con suscriptores y anunciantes para presentar el sorteo anual por el 45 aniversario de Noroeste, el director general de este Grupo Editorial reconoció que son tiempos difíciles en los que muchos buscan la información y noticias en redes sociales o Internet, pero son los verdaderos medios de comunicación profesionales y serios en quienes se debe apoyar la gente.

“Son tiempos rudos para hacer periodismo, son tiempos difíciles desde el punto de vista de todo el asunto digital”, expresó, “para empezar Facebook no es un medio de comunicación, Google no es un medio de comunicación, y el contenido serio, el contenido profesional, el contenido crítico, no solamente cuesta desde el punto de vista económico, es particularmente difícil de hacer.

“Es muy importante lo sigamos haciendo con profesionalismo, y para seguir haciéndolo con profesionalismo tenemos que convencer a nuestros lectores, tenemos que convencer a nuestros anunciantes, que vale la pena seguir invirtiendo en tener periodismo independiente”.

Desde su fundación, recordó, Noroeste ha sido “como una locura”. Fue fundado en 1973 por los empresarios Enrique Murillo, Manuel Clouthier del Rincón y Jorge del Rincón, y el pensar en esa época en instalar un diario crítico a contracorriente del PRI, “era una locura”.

“Cuarenta y cinco años después la locura sigue aquí viva”, subrayó.

López Ortiz refirió que la publicidad oficial del gobierno representa menos del 4 por ciento de las ventas de este Grupo Editorial, y el resto sale de los suscriptores y anunciantes, por lo que agradeció el apoyo y respaldo que brindan a esta empresa.

“Creemos que es importante que alguien investigue la corrupción que sucede en el estado, que alguien esté cerca de los temas ecológicos, que esté cerca de la transparencia y rendición de cuentas”, manifestó.

Señaló que este apoyo de los lectores es lo que permite brindar contenido de calidad, y esa independencia es la que permite también a Noroeste realizar su periodismo de investigación, el cual, al identificar actos de corrupción, los hace públicos.