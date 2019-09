50 municipios del país están coludidos con el crimen organizado, reconoce Alfonso Durazo

Sinembargo.MX

Ciudad de México, septiembre (SinEmbargo).– Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó a que gracias a trabajos de inteligencia, se tienen ubicados 50 municipios donde el crimen organizado y la policía están coludidos.

En una entrevista dada después de una reunión efectuada a puerta cerrada en la Cámara de Diputados, el funcionario se limitó a dar detalles del trabajo de inteligencia y de los municipios detectados.

De acuerdo con la información emitida por medios nacionales, Durazo solamente refirió que existen estados prioritarios como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Baja California, por lo que es necesario realizar una limpieza a fondo en las corporaciones policiacas.

“Trabajo de inteligencia nos permite llegar a esa conclusión. Tenemos muy claro el mapa de criminalidad en el País, así es que estamos trabajando. No voy a citar específicamente a ningún municipio (…). Estamos hablando de 50 municipios que tendrían carácter prioritario”, aseguró Durazo.

Así mismo, el funcionario expresó que pese a la eficacia de la Guardia Nacional, el trabajo de ésta sería insuficiente si los estados y municipios no hacen la parte que les corresponde.

No obstante, aseguró que no se trata de “echarse la bolita unos a otros” sino de enfrentar el problema, unidos.

“La Guardia Nacional en su eficacia y en su dimensión será insuficiente si los estados y los municipios no hacen la parte que les corresponde, y no se trata de tirarnos la bolita unos a otros, no, porque es de tal dimensión el problema, que tenemos que enfrentarlo de manera unida, de manera coordinada, pero cada instancia haciendo la parte que le corresponde”, agregó Durazo.

Por otra parte, el funcionario destacó que la seguridad es un tema de suma importancia en la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que seguramente se verá reflejado en el presupuesto.

“El Presidente de la República ha establecido tres prioridades que es seguridad, salud y bienestar; consecuentemente, habrá de reflejarse en el número final del Presupuesto de la Federación”, señaló.

En una entrevista con La Jornada, Durazo enfatizó que no habrá persecución de objetivos prioritarios pues pese a que las administraciones pasadas lograron un importante número de capturas, éstas no lograron reducir la violencia en el país, sino que la empeoraron.

“La persecución de objetivos prioritarios quedó descalificada en virtud de que, por ejemplo, el sexenio pasado se definieron 122 objetivos y, de acuerdo con informes del propio gobierno anterior, fueron detenidos 120 de ellos y contradictoriamente la violencia siguió creciendo de manera exponencial. Eso significa que la detención de objetivos prioritarios por sí misma no genera seguridad.

Sin embargo, refirió que cuando el combate a la criminalidad de resultados, los líderes criminales irán cayendo.

“No son objetivos en sí mismos. Sin embargo, como resultado del combate a la criminalidad han ido cayendo líderes de grupos y en algún momento, como resultado del mejoramiento de la seguridad en esos estados o regiones, van a ser detenidos” finalizó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.