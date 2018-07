6 maneras en que Milennials ponen en riesgo su casa sin saber - Noroeste

VERANO

6 maneras en que Milennials ponen en riesgo su casa sin saber

Hay peligros contemporáneos para que estés más pendiente de ellos y no te pongas en riesgo en tu propia casa

Noroeste / Redacción

Seguramente cierras tu puerta con llave, añades un seguro o, mejor aún, instalas un sofisticado sistema de seguridad. Todas esas son formas típicas de salvaguardar tu hogar, pero hay otras amenazas contemporáneas que seguro no habías considerado. La página en línea metroscubicos.com repasa algunos de los peligros que no tenías en mente para que estés más pendiente de ellos y no te pongas en riesgo en tu propia casa.

1. Cargar la pila de tu celular en la cama

Es común que te desveles hablando con tu pareja, tus amigos, revisando tus redes sociales y te quedes dormido con el dispositivo conectado a la corriente eléctrica. Esto es muy peligroso, no solo porque perturba tu sueño, sino también porque puede ocasionar un incendio si el cargador de tu smartphone resulta tener algún defecto. Aunque resulta tentador, es mejor que alejes de tu ti tu celular durante las noches, colócalo en la mesa de noche mientras lo pones a cargar.

2. Compartir información privada en redes sociales

Revelar detalles de tu vida personas en Facebook, Twitter, Instagram y demás redes sociales puede resultar negativo de muchas maneras, esto incluye la seguridad de tu inmueble. Si registras tu ubicación en los lugares que vas, lo que haces es transmitir al mundo que no estás en casa, que llegarás tarde, el lugar estará vacío y, por lo tanto, que eres un buen blanco para los amantes de lo ajeno.

3. Configurar tu dirección en el celular

Utilizar Google maps y otras apps para moverte por la ciudad ocasiona que tu dirección quede guardada en tu teléfono de modo que, si lo pierdes o te lo roban, eso podría dar el camino a los ladrones para llegar a tu hogar. Procura configurar o colocar en tu smartphone una dirección cercana a la tuya, no la real. De ese modo, si hurtan tu celular, habrá menos posibilidades de que logren ubicar exactamente dónde vives.

4. Sobrecargar salidas de corriente o extensiones eléctricas

La batería de tu laptop o tableta está en 5% y tu iPhone está a punto de ‘morir’. Con tus dispositivos necesitándolo, es fácil caer en la tentación de cargarlos todos al mismo tiempo y acercarlos a donde estés conectando extensión tras extensión. Evita hacerlo porque esto igualmente puede llegar a ocasionar un incendio. Cuando uses una extensión, que sea solo una, no una cadena; conéctala directamente a la pared; toma en cuenta el límite de voltaje y el límite de tensión.

5. Olvidar apagar la secadora o alaciadora de pelo

Esta herramienta de belleza puede hacerte lucir hermosa, pero igualmente tiene el poder para iniciar el fuego. Antes de salir de casa a la escuela o a la oficina, revisa que esté apagada y desconectada. Si eres despistada o siempre andas a prisa, pega un post it en tu puerta para que nunca se te olvide hacerlo.

6. Ignorar a tus vecinos

Si mientras llevas al parque a tu perrhijo, estás revisando tus emails; o si al tomar el transporte, estás navegando en tu celular claramente desperdicias en tu autoaislamiento, una buena oportunidad de conversar y crear lazos con tus vecinos. Piensa que esto no solo puede ser agradable, sino que en caso de que haya intrusos merodeando tu depa, tus vecinos podrían ser un gran apoyo. Ellos serán los primeros en notar o escuchar algo extraño y seguramente acudirán en tu auxilio.

Ya lo sabes, mucho ojo y pásale los tips a quien más aprecio le tengas.