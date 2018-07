6 tips para estudiar online - Noroeste

CAPACITACIÓN A DISTANCIA

6 tips para estudiar online

Saber aprovechar las ventajas del e-Learning, los recursos que brindan las instituciones y comprometerse con el estudio, es fundamental para lograr el éxito

Noroeste / Redacción

Una de las características comunes entre la capacitación online y la presencial es la necesidad de compromiso de ambas partes; tanto la institución como el alumno tienen que poner de su parte para que el aprendizaje dé los resultados esperados.

En el caso de la educación a distancia, hay particularidades que conviene tener en cuenta. Por eso la escuela en línea Cenedi comparte algunas recomendaciones para aprender oficios, a continuación enlista seis sugerencias para tomar en cuenta antes, durante y después de realizar un curso online:

1.Considera el tiempo

Es importante evaluar tiempos y posibilidades, ya que el hecho de que el curso sea online y no haya que ir todos los días por varias horas a un instituto, no significa que no demande tiempo y dedicación. Sé realista y calcula realmente de cuánto tiempo dispones para dedicarle al estudio.

2.Investiga las mejores opciones

Antes de inscribirte al curso de tu interés, es necesario que corrobores que la institución sea confiable, verificando qué normas de calidad avalan sus procesos educativos para garantizar el trayecto pedagógico. Revisa que sus programas de estudio respondan a tus necesidades sí otorgan un certificado al concluir los estudios.

3.La conexión a internet

Muchas personas creen que para estudiar a distancia es necesario tener una computadora muy veloz o con mucho requerimiento. La realidad es que con el avance de la tecnología, las mejoras en las conexiones de internet hogareñas y los dispositivos móviles, el e-learning es algo cada vez más real para todo tipo de público.

Es importante confirmar que la conexión a internet sea la necesaria para ver videos online y descargar archivos de lectura (PDF). Y en caso de utilizar un smartphone, que el mismo contenga un paquete de datos adecuado.

4.Organízate

Al no tener que asistir a clase, disfrutas de una flexibilidad que es una de las grandes ventajas de estudiar online. Sin embargo, no hay que esperar a “tener un rato libre” para dedicarle, sino que hay que generarlo, planificarlo y respetarlo, usando esta flexibilidad para algunas ocasiones.

5. Aprovecha las tutorías

Esto también tiene que ver con la organización, ya que si no llegamos a leer el material o a hacer los trabajos, difícilmente surjan dudas para conversar con el tutor. Los tutores son clave en la educación a distancia, porque una institución sin tutores y docentes, difícilmente pueda brindarnos el conocimiento necesario.

6. Mantener la motivación

Estar conectado y tener contacto diario con los materiales de estudio y los compañeros ayuda a que no pierdas el interés y puedas seguir adelante con el estudio y los trabajos indicados por los profesores. Con motivación, todas las tareas resultan más livianas y agradables.

Así, fortaleciendo los dos ejes que soportan una capacitación a distancia exitosa: la excelencia académica de la institución elegida y el compromiso del alumno, se puede sacar provecho de esta forma de capacitarse que hoy brinda la tecnología y que le acerca la oportunidad de estudiar a personas que, por distintos motivos, no podrían seguir una carrera tradicional y presencial.

ESCUELAS EN LÍNEA

Un ejemplo en México de este tipo de centros de estudio es Cenedi, la primera escuela en línea para aprender oficios. Tiene origen en Uruguay que ha desarrollado su trayectoria en Argentina y llega por primera vez a México. Cuenta con 20 mil estudiantes activos formándose y capacitándose en toda América Latina.

Brinda cursos en línea de oficios con alta demanda laboral como mecánica automotriz, repostería, hasta formación en nuevas disciplinas como reparación de celulares, refrigeración y reparación de aire acondicionado, además oficios más tradicionales como carpintería, entre otros.