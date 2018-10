joy

7 sabores que debes probar si visitas Sinaloa

si viajas a Sinaloa sal de la ruta y conoce todos los sabores que esconde en cada ciudad, playa o pueblo, cada una con una historia que contar.

Shanney Gastelúm

03/10/2018 | 09:30 AM

Sinaloa es un estado conocido por su rica cultura gastronómica, la cual integra todo tipo de sabores e ingredientes del mar y la tierra. Por ello, si viajas a Sinaloa sal de la ruta y conoce todos los sabores que esconde en cada ciudad, playa o pueblo, cada una con una historia que contar.

Culiacán

Tacos de carne asada

Culiacán es un popular por sus tacos de carne asada, cada noche las calles se llenan del sabroso olor de la carne en el asador; y es que para los culichis los tacos de asada son toda una experiencia gastronómica.

Para probarlos no es necesario que vayas a un restaurante de 5 estrellas, si no que camines por las calles y conozcas las carretas que se posan en las calles del centro.

Sushi

Otro platillo que no debes perderte en tu visita es el sushi. Este platillo se empezó a popularizar en la ciudad a principios del año 2000, prontamente los culichis lo adoptaron y crearon nuevas y deliciosas recetas que no se encuentran en otro lado. Aquí se prepara para todos los gustos, aunque los más tradicionales son el mar y tierra (camarón y carne asada) el guamuchilito (surimi y camarón) y los tres quesos (mezcla de queso fundido que baña el rollo de sushi)

Mazatlán

Aguachile

Para mariscos no hay como Sinaloa y el aguachile es de los más tradicionales, se prepara con camarón y callo de hacha curtido en limón, cebolla, pepino y una salsa picosa, es un platillo que puedes disfrutar en Mazatlán, preparado con los mariscos más frescos recién sacados del mar.

Tacos Gobernador

Si visitas mazatlán y no pruebas los tacos gobernador es como si no hubieras ido. Los tacos gobernador son un platillo típico del puerto, fueron creado ahí a principios del año 2000 en el emblemático restaurante Los Arcos. Cuenta la historia que fue creado como platillo especial para el ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida, la receta gustó tanto que se popularizo rápidamente, convirtiéndose en uno de los platillos emblemáticos de Mazatlán.

La Machaca

La machaca es un platillo típico en todo Sinaloa y el norte del país, pero sin duda la más sabrosa la encontrarás en el Quelite, un pintoresco pueblo a solo media hora de Mazatlán famoso por el delicioso sazón de la macha que se prepara ahí.

Mochis

Uvola

En Los Mochis existe una establecimiento llamado “El Oasis”, que desde hace 55 años se ha convertido en todo un símbolo característico de la ciudad. Este sitio es popular por su receta de uvola, una bebida refrescante preparada con concentrado de uva, hielo y agua natural.

Escuinapa

Tamales barbones

Escuinapa es un hermoso municipio al norte del estado, famoso por sus tamales de camarón, llamados barbones. Estos ricos tamales son llamado así por prepararse con todo y la cabeza del camarón, la cual sobresale por uno de los extremos del tamal dejando a descubierto las barbas del camarón.

Los más populares son los tamales de Ampelia, llamados así por Ampelia Osuna, originaria de Escuinapa, quién desde 1947 dedicó su vida a la elaboración de este platillo. Su receta es tan famosa que llegó a recibir a grandes celebridades las cuales acudían a ella para probar sus deliciosos y tradicionales tamales.

Te gusta nuestro contenido? Ayúdanos a compartirlo y síguenos en facebook @JoyCBV donde descubrirás algo nuevo cada día.

Quizá te interese leer: Conoce el Tixtihuil, un platillo sinaloense con tradición ancestral.

Compartir

Twittear

Pin

Facebook Comments

Etiquetas: Camarones, comida, gastronomía, Mariscos, Restaurantes en Culiacán, Sinaloa, sushi, Tacos

← Pescado Zarandeado, un platillo de origen prehispánico