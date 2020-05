75 mexicanos que se encuentran en Brasil llevan semanas en lucha diaria por volver a casa

Decenas de mexicanos, jóvenes estudiantes y también trabajadores, se encuentran varados en Brasil desde hace dos meses

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 29 de mayo (Sin embargo).- Mauro Issac Fuentes Rascón, 22 años, juega voleibol desde los 13. Este deporte lo llevó a obtener –en 2019– una oportunidad profesional en Brasil y no la dejó pasar, aunque fuera sólo por unos meses. Viajó a ese país de Sudamérica con un contrato estipulado hasta abril pasado. El convenio terminó, pero el vuelo que Mauro tenía pagado se canceló. La pandemia del coronavirus se había propagado.

Como Mauro, decenas de mexicanos se encuentran varados en diversas partes de Brasil, el país que encabeza la cifra de contagios de la COVID-19 en América Latina. La mayoría son estudiantes, hay algunos que incluso son menores de edad; pero también hay varios jóvenes y adultos que radican en la nación brasileña por razones laborales. Algunos de ellos compartieron con SinEmbargo su angustia y miedo en un país cuyo Presidente, Jair Bolsonaro, fue omiso por meses a los llamados de emergencia y dejó que la pandemia se esparciera por el país.

Los connacionales varados pidieron apoyo para que todos los interesados en regresar al país puedan abordar un vuelo comercial, que ha sido programado a principios de junio y que tendrá un costo superior a los 21 mil pesos.

“La situación es difícil porque la única salida es un vuelo de 850 dólares (con tipo de cambio de 25 pesos por dólar) y mucha gente no puede pagar esa cantidad. Entonces, literal, pagas o te quedas aquí hasta no sé cuándo”, dijo Frida Vela, una joven originaria de Sinaloa, a través de mensajes de texto.

“Puede ser que este vuelo, que sale el 8 de junio, sea nuestra única oportunidad de volver en no sé en cuanto tiempo”, comentó Mauro Issac, también en una entrevista con este diario digital.

Al menos 75 mexicanos en Brasil están hoy esperanzados en volver en ese vuelo, pero de estos 35 siguen sin poder pagar el boleto de regreso, explicó el deportista Fuentes Eascón.

Brasil sobrepasó este viernes los 27 mil 800 muertos por el coronavirus SARS-CoV-2 y superó a España en el número total de decesos, una cifra que refleja el agravamiento de la enfermedad en momentos en que algunos estados se alistan para la reapertura gradual de la economía, de acuerdo con la agencia EFE.

Según el balance oficial del Ministerio de Salud, Brasil se ha convertido en el quinto país del mundo con más decesos por la enfermedad, por delante de España, cuya población total es similar a la del estado de Sao Paulo, y sigue como segundo en número de infectados, por detrás de Estados Unidos, tras alcanzar hoy un nuevo récord de casos diarios.

ATRAPADOS

Mauro tiene 22 años de edad y viajó por motivos de trabajo. El joven, originario de Tijuana, Baja California, platicó que jugaba para la selección universitaria de su estado.

En 2019 se le presentó la oportunidad de jugar profesionalmente en Brasil, y decidió aprovecharla. Fue fichado por el Club Academia Do Vôlei, pero su contrato venció a inicios de abril pasado, justo cuando entró la pandemia y al momento en que iba a regresar a México, según narró.

Su boleto de avión estaba programado para el 5 de abril de 2020; fue el primero que se canceló. Lo reprogramaron para el 1 de mayo; nuevamente se canceló, se reprogramó una vez más, para el 1 de junio, y se volvió a cancelar.

“Es cuando me quedé preso aquí, por toda la situación de la pandemia, porque los vuelos internacionales quedaron cerrados”, dijo.

Jóvenes mazatlecas varadas en Brasil consiguen vuelo de regreso a México

Carla Cota Leal, de 18 años originaria de Mazatlán, Sinaloa, estudia el tercer grado de educación media superior. La preparatoriana viajó a Brasil el 8 de agosto del año pasado como parte de un intercambio de Rotary Internacional que concluía el 23 de junio de 2020, cuando estaba pactada la fecha de regreso a Sinaloa.

Maritza Leal, madre de Carla, narró que desde entonces les notificaron a las madres y padres de los estudiantes que ya podían regresar a sus lugares de origen, “porque ya no iban a poder hacer nada. Todo se detuvo e igual ellos comenzaron la cuarentena. En eso, nosotros vimos los vuelos de regreso y no había hasta el 1 de mayo”.

El viaje de Carla era el mismo vuelo que tomaría Mauro, pero se canceló varias veces.

“En la última cancelación, la aerolínea no dio esperanza de nuevos vuelos. Incluso, creo que hay una niña que tenía un vuelo programado para el 23 de julio y también se lo cancelaron”, comentó Maritza.

Los boletos de regreso que ya tenían pagados, tanto en el caso de Mauro y Carla, estaban pagados con la aerolínea LATAM, la cual, no tiene una política de reembolso, sólo da la opción del vuelo abierto, según cuenta Maritza.

“Por desgracia no nos regresan el dinero. Nos dicen, la agencia de viajes, que es muy difícil que una aerolínea regrese el dinero cuando son viajes redondos. Lo que hacían era reprogramarlo, y la aerolínea no nos ha resuelto nada”, agregó la madre.

Por esa razón, varios de los jóvenes mexicanos comenzaron a moverse en redes sociales, con videos y mensajes, para solicitar ayuda y presionar a la embajada mexicana, pues afirmaron que las autoridades no les han apoyado.

Personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo a SinEmbargo que, través de la Embajada en Brasilia y los consulados generales de México en Río de Janeiro y Sao Paulo, han ofrecido permanentemente asistencia consular, orientación y apoyo a numerosos mexicanos que residen en Brasil y a aquellos que, por distintas razones, se encuentran varados en diversas ciudades del amplio territorio brasileño.

Frente a ello, una agencia llamada “Mundo Joven” fue autorizada para realizar un vuelo con capacidad de 120 personas que saldrá desde Sao Paulo, Brasil, hasta la Ciudad de México, el próximo 8 de junio a las 6 de la mañana.

Sin embargo, este charter es comercial y tiene con un costo de 850 dólares. La agencia, además, les puso como tipo de cambio 25 pesos por dólar, explicaron los mexicanos.

De los 75 connacional, dijo Mauro, sólo 40 han podido pagar su boleto, es decir aún quedan 35 mexicanos que no han podido acumular la cantidad solicitada; de esos 35, 16 quieren regresar, pero su condición económica actual hace imposible pagar su boleto.

Martiza Leal, madre de Carla, aclaró que ellos, con mucho, esfuerzo lograron juntar el dinero y ya pagaron el boleto de su hija, pero destacaron que hay muchos mexicanos que no han reunido el dinero.

Carla, su hija, agregó que ella ya está más tranquila, “pero quiero que la comunidad también sepa que aunque no es mi caso, hay muchos que están sin empleo, sin casa y sin comida. Yo no hablo por mi sino por las personas que no pueden pagar dinero, estamos recaudando fondos para que puedan completar su vuelo, o juntando despensas, pero requerimos apoyo”, dijo la joven.

Dos jóvenes de Mazatlán quedan atrapadas en Brasil por la pandemia

VUELO HUMANITARIO CON LUGARES VACÍOS

Hace unas semanas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que como parte de un exitoso “operativo humanitario conjunto”, entre los gobiernos de Brasil y México, lograron la repatriación de 250 personas afectadas por la contingencia sanitaria, de las cuales, eran 91 mexicanos varados en Brasil y a 159 brasileños que estaban en México y Panamá, precisó la dependencia en un comunicado.

Maritza Leal, mamá de Carla Cota, confirmó que tuvieron conocimiento de este vuelo, realizado el 25 de abril, pero destacó que dicha gestión se logró porque el Gobierno de Brasil pagó un vuelo de Aeroméxico para poder repatriar a sus connacionales.

“Brasil mandó por sus ciudadanos, pagó y rentó el avión de Aeroméxico, y luego informó que, si había mexicanos en Brasil y querían regresar, el avión iba a estar disponibles sin costo para los mexicanos. Ese vuelo no les costó a los ciudadanos, pero eso fue porque Brasil lo pagó”, dijo la madre.

El avión regresó a México con lugares vacíos, al menos 40 espacios no fueron llenados, de acuerdo con información que confirmaron fuentes de la SRE. Pero si se toma en cuenta que fueron 159 brasileños repatriados y sólo 91 mexicanos en el mismo avión, en realidad traía libres hasta 68 espacios.

Funcionarios de la Cancillería aseguraron que, pese a la difusión dada en Brasil, varios connacionales presuntamente no respondieron al anuncio o decidieron permanecer voluntariamente.

Además agregaron que, si bien Brasil sí pagó el vuelo humanitario, México tuvo que negociar para que se pudieran llevar a mexicanos de regreso, consiguió extensión de impuestos aeroportuarios y cubrió la alimentación de ambos trayectos.

La joven Carla Cota confirmó que algunos mexicanos no tomaron el vuelo humanitario por voluntad. “Lamentablemente muchos no imaginamos que la situación iba continuar e iba a crecer. El Gobierno de México no nos había dicho nada y pues muchas personas se quedaron aquí; pero ahora la situación es mucho más crítica”, detalló a este diario digital.

No obstante, el joven Mauro Issac aseguró en un video publicado en Youtube que muchos mexicanos sí solicitaron lugar en dicho vuelo, pero la Embajada de México ni siquiera les respondió.

“Muchos de nosotros, y me incluyo, mandamos solicitud para estar en ese avión y jamás tuvimos respuesta. El vuelo sale y nosotros jamás tuvimos una respuesta por parte de la SRE, solo nos pidieron llenar un formulario para entrar a una lista de espera y después de eso a ver cuándo mandan un vuelo humanitario. Fue frustrante”, indicó el joven.

De acuerdo con las fuentes de la SRE, la dependencia trabaja para tratar de apoyarlos.

SIN TRABAJO Y LAS CUENTAS SUBEN

Maritza Leal compartió que es muy desesperante para ella como madre tener a su hija lejos, en un país con alto número de contagios. Incluso, en los primeros días donde no tenían respuestas, ella enfermó por el estrés.

“Da mucha impotencia. Yo sé que la situación de la pandemia no es culpa de nadie, pero sí se siente mucho temor, mucha angustia por ella, aunque sé que está cuidada, porque la familia con la que vive, la cuidan; pero el saber la situación de Brasil, es algo desesperante. Quisiera a veces uno tener alas, para ir por ella”, comparte la mujer.

Mauro platicó que no se trata sólo de jóvenes, sino que hay varios mexicanos que están allá porque se fueron a trabajar y ahora con la pandemia se quedaron sin empleo.

“Uno de los motivos porque queremos volver a casa es que muchos de nosotros perdimos nuestros trabajos. Entonces varios están pagando renta, no es mi caso porque el Club que me tenía contratado me está pagando hospedaje, pero sí hay gente que vive en hoteles, en casa de amigos y los amigos pagan renta, etc. Estamos en una situación medio desesperada, sin fuentes de ingreso y las cuentas siguen subiendo”, dijo el joven.

Finalmente, el pidió apoyo a la sociedad para que el resto de los mexicanos puedan regresar. Dijo que en caso de los que gusten cooperar, pueden contactarlo directamente a él desde su cuenta de Instragram @mauroisaac22.

El pasado 26 de mayo, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que actualmente 13 mil 175 mexicanos han sido repatriados de distintos puntos del mundo debido a la pandemia de coronavirus.

“En primer término señalar que a esta fecha han sido repatriados con vuelos que se han organizado por el Gobierno de México o en los que han participado nuestras embajadas”, dijo el Canciller durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ebrard Casaubón también informó que el número de connacionales fallecidos por la COVID-19 en Estados Unidos ya asciende a mil 66, a mayoría en Nueva York con 676 casos registrados.

“En el resto del mundo tenemos 97 contagios, esto significa mexicanas, mexicanos, que nos han reportado que demás necesitan apoyo de las embajadas y siete fallecimientos en total”, detalló el Canciller Ebrard.

–Con información de EFE