8 de cada 10 pacientes con Covid superan la enfermedad sin medicamentos, afirma LÃ³pez-Gatell

8 de cada 10 pacientes con Covid superan la enfermedad sin medicamentos, afirma López-Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez exhortó a la población en riesgo a mantener las medidas de prevención y acudir inmediatamente con un médico en caso de presentar síntomas

Karen Bravo

La mayoría de los pacientes que se contagian de Covid-19 superan la enfermedad sin necesidad de fármacos, afirmó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal Hugo López-Gatell Ramírez.

“8 de cada 10 personas que tiene Covid resuelven la enfermedad espontáneamente sin necesidad alguna de medicamentos. En particular no se automedique, no consuma antibióticos”, aseguró.

El resto de los contagios corresponden a personas que están en grupos de riesgo, a quienes exhortó mantener las medidas de prevención contra el coronavirus como el lavado de manos, sana distancia y el uso de gel alcoholado para la desinfección de manos.

“2 de cada 10 personas ciertamente tienen un riesgo importante de complicarse con la enfermedad que puede ser muy grave, incluso mortal”, dijo.

“Estas personas son generalmente mayores de 60 años, tienen enfermedades crónicas como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, cáncer, una enfermedad pulmonar o enfermedad cardiaca crónica, usan algún medicamento que les inmunosuprime que disminuye la efectividad del sistema inmune, viven con VIH y posiblemente tienen un deterioro avanzado del sistema de defensas”, detalló.

En el caso de aquellas personas que no tienen alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, pero sí tienen familiares que las padecen, señaló que deben mantener cuidados como si las tuviesen.

“Desafortunadamente hasta la mitad de las personas que tienen estas enfermedades no lo saben, pero lo descubren cuando hay una enfermedad que complica las cosas, y esa enfermedad puede ser Covid-19”, expresó.

La recomendación del funcionario federal es buscar atención médica en caso de presentar síntomas de coronavirus para prevenir el riesgo de que el paciente pueda complicarse.