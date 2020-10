97 años de Disney: ¿cómo nació este imperio del entretenimiento?

El 16 de octubre de 1923, los hermanos Roy y Walt Disney fundaron una empresa familiar: la Disney Brothers Cartoon Studios. Y junto a ellos, el creativo Ub Iwerks, el pocas veces reconocido coautor de Mickey Mouse. Apenas dos años después, aquel emprendimiento familiar pasó a llamarse Walt Disney.

Mientras la Disney Brothers Cartoon Studios fue tal, desarrolló la serie Comedias de Alicia, el primer producto de la factoría Disney. Se trataba de una serie de 41 cortometrajes inspirados en “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Carroll, que combinan animación y acción real producidos entre 1923 y 1927.

Tras el final de Comedias de Alicia, Disney consiguió los derechos para producir Oswald el conejo afortunado en asociación con Universal Studios, que tenía los derechos de explotación del personaje. Esto iba a ser decisivo para que, en 1928, Disney abandonara el proyecto presionado por las exigencias de su socio. Ya era el momento de pensar en un personaje propio. Y lo que surgió fue un roedor de orejas negras y redondas, citó rionegro.com.ar.

On this day in 1923, Walt Disney Animation Studio was founded. Celebrate with us as we take a journey through 97 years of storytelling. Enjoy the Animontage with Original Music by Christophe Beck. pic.twitter.com/nLotlbYbMm