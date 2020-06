Águilas de Mexicali ratifica a Pedro Meré como mánager

El timonel agradeció la confianza depositada por la directiva

Noroeste / Redacción

MEXICALI._ El Club de Beisbol Águilas de Mexicali ratificó a Pedro Meré en el cargo de mánager para la Temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Lo anterior fue dado a conocer a través de una conferencia de prensa virtual, donde la directiva de Águilas informó sobre esta decisión que reconoce el trabajo de Meré Cárdenas, quien tomó las riendas del equipo en noviembre de 2019, llevándolo al segundo lugar de la segunda mitad de la temporada anterior, y con ello conseguir el objetivo de avanzar a la ronda de postemporada.

El veracruzano Pedro Meré debutó como timonel en LMP en la temporada 2017-2018 con Mexicali, tomando al equipo en la segunda vuelta para conseguir un récord de 26 ganados y 7 derrotas (récord de franquicia).

“Es un gusto para el Club Águilas de Mexicali trabajar nuevamente con un líder dentro y fuera del terreno de juego, estamos convencidos que Pedro Meré será una pieza importante para volar hacia el objetivo que tenemos año con año, el campeonato”, así lo expresó Luis Alfonso García, gerente deportivo del cuadro emplumado.

Por su parte, el timonel de la novena cachanilla expresó su agradecimiento hacia directiva por la confianza depositada en su persona, y por la oportunidad de enfrentar un nuevo reto en la temporada.

“Mexicali es mi equipo, mi casa, una gran institución donde me he tenido la fortuna de trabajar, me siento muy identificado con los colores y con la afición”, externó el estratega veracruzano.

Pedro Meré se declara listo para encargar el compromiso y tomar el mando desde el arranque de la nueva campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.