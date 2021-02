En redes sociales

Ángela Aguilar comparte quien fue su primer amor y de la tierna técnica que utilizó para enamorarlo

Ya han pasado varios años y aún para ella, el primer amor le dejó una gran marca que sigue llevando en el presente a los escenarios

Franco Parra

17/02/2021 | 07:00 AM

Ángela Aguilar suele mantener su vida amorosa en privado, y casi nunca habla sobre sus relaciones, pero ahora decidió mostrar su lado más íntimo durante una transmisión en vivo en Instagram.

Ahí, aceptó que la primera vez que se enamoró a los seis años, y era una persona cercana a su familia.

“Yo tenía seis años y a mi me gustaba uno de los hijos de un amigo de mi papá. Pero este niño tenía 12 años y a yo tenía 6. Entonces yo me vestía de princesa cada vez que él venía a la casa, así que yo me vestía de princesa cada vez que él venía a la casa porque yo decía ‘Yo tengo que verme como una princesa’”.

Durante la sesión, Aguilar también reveló que en ese entonces creía que la mejor forma de enamorar a alguien era con detalles, así que le regalaba frutas que había en los árboles de su casa.

“Le regalaba limones, porque yo decía tengo que darle un regalo, así que iba, cortaba un limón y se lo daba”.

El impacto a su futuro

Ángela aseguró también que esto se convirtió en algo muy importante para ella, y de ahí surgió su amor por los atuendos llamativos, pues ahora cada que quiere sentirse imponente en sus presentaciones, usa sus vestidos tradicionales para volver a ser “una princesa.

“Cuando me quiero parar en un escenario quiero sentirme bien”, sostuvo.

Entre otros temas

Como parte de la entrevista, Aguilar aceptó que desde “muy chiquita” tuvo que lidiar con llevar el peso de la fama de sus abuelos y su padre. La cantante destacó que actualmente es una de las cosas que más la impulsan en su carrera, pero cuando era más joven tenía miedo.

“Yo decía, ‘qué tal si canto mal, qué tal si no les gusta esta versión’”, detalló, y agregó que eso le hizo sentirse ansiosa muchas veces. Pero, con el paso del tiempo, el apoyo de sus papás logró hacer que ese temor se convirtiera en una motivación para superar todas las expectativas.

Así mismo, Ángela describió a su familia como “Una familia que me apoya en todo lo que hago, en todo momento, también me avisa cuando hago las cosas mal”.

Y señaló que su relación con sus padres ha cambiado mucho y ha crecido con ella, especialmente en los últimos dos años, en los que su carrera artística se volvió mucho más activa. De igual forma, puntualizó que la pandemia aceleró este proceso, ya que la convivencia que antes era esporádica por las giras se volvió algo cotidiano.

Sobre la forma en la que se lleva con sus padres aseguró que esta se guía dependiendo mucho del contexto en el que se esté desarrollando.

“Tengo como diferentes facetas de mi relación con mis padres, porque tengo la del trabajo que es como que mi papá es mi director, y mi productor. Y mi mamá me cuida mi imagen, y siempre me da información sobre diferentes cosas”.

“En el otro lado es el lado personal, de jugar backgammon todas las noches a las siete, con mi mamá platicar y chismear sobre cosas, y contarle”.