Ángela Aguilar estrena material discográfico

‘Que no se apague la música’ es el nombre del álbum digital que promueve la cantante

Fernando Espinoza

Ángela Aguilar ofreció un concierto virtual durante la cuarentena, en el mes de mayo, al cual llamó Que no se apague la música, y que tuvo como objetivo recaudar fondos por los afectados por el Covid-19 y a los niños de escasos recursos que estudian música. La presentación tuvo tanto éxito que recopiló los temas que ahí interpretó y sacó un disco digital.

Este es el cuarto disco de la cantante mexicoamericana, y acaba de anunciar que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Cabe recordar que el concierto virtual estuvo respaldad por la fundación MusicCares, que forma parte de la Academia de Grabación Grammy´s.

"¡Angelitos! Tras la salida de #QueNoSeApagueLaMúsica muchos me estuvieron pidiendo las canciones en plataformas de streaming y desde hoy... ¡Lo están!", escribió Ángela Aguilar en sus redes sociales al pie de un video donde explica qué canciones forman parte de este disco digital.

El material discográfico está compuesto por los temas Rayando el sol, Put your head on my shoulder, Paloma Negra, Amor, amor de mis amores, Fruta prohibida, Easy y ¡Corre!.

Ángela anunció que toda la producción estuvo a cargo de Pepe Aguilar, y no incluye las canciones Bidi Bidi Bom Bom, Como la flor, No me queda más y Baila esta cumbia, que aunque sí fueron interpretadas en el concierto, ya que forman parte de su disco en homenaje a Selena.

Ángela no deja de anunciar buenas noticias, pues en las primeras horas de estreno de su nuevo disco el tema Fruta prohibida ya superó el millón de reproducciones en Youtube.

"#QuéNoSeApagueLaMúsica es un proyecto que me ha traído mucha alegría, hoy salieron las canciones en streaming y me acabo de dar cuenta que #FrutaProhibida llegó a un millón de reproducciones en YouTube ¡GRACIAS ANGELITOS!", escribió la cantante.