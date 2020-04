‘Ánimo, no tengan miedo’: Obispo de Mazatlán en mensaje de Pascua

Mario Espinosa Contreras llamó a presbíteros, diáconos, religiosas y laicos a tener ánimo y no tener miedo ante la pandemia que se vive

Belizario Reyes

MAZATLAN._ En su mensaje de Pascua emitido este Domingo de Resurrección, el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras llamó a presbíteros, diáconos, religiosas y laicos a tener ánimo y no tener miedo.

“Por la fuerza de Cristo Resucitado, multitudes de sus seguidores no han tenido temor ni miedo; millares han sido fieles en las persecuciones, en el Imperio Romano iban al martirio cantando, y en nuestras tierras mexicanas, muchos murieron perdonando y exhalando con un grito de victoria ‘Viva Cristo Rey” “, añadió Monseñor Espinosa Contreras en su mensaje.

Agregó que por esa Fuerza Pascual, muchos han cuidado y atendido víctimas en epidemias, enfermos y moribundos, sin temor de perder la salud y la vida misma, y por esa fuerza muchos han dejado todo y han seguido a Cristo.

Vírgenes, confesores, mártires, protectores y promotores de los más necesitados y pobres. ¡Cuánta solidaridad, salud, alimento, educación y defensa de la Dignidad humana por la inspiración y gracia de Cristo resucitado!

“En este tiempo venturoso, el Señor Resucitado nos dice a nosotros: ‘No teman, no tengan miedo’. Por ello optemos debidamente por el respeto y defensa de la Vida Humana, desde el momento de su concepción en el seno materno, hasta el momento de la muerte natural”, continuó.

“No sucumbamos en las redes de la cultura de la muerte, apreciemos y promovamos el don de la vida, Cristo Resucitado nos anuncia que nuestro destino final no es la aniquilación en la tumba o la cremación, sino la Vida plenificada en la participación de su resurrección gloriosa”.

También pidió no tener temor en la conciencia del valor de todo hombre y de toda mujer.

“Especialmente insistamos en la dignidad humana de la mujer, por desgracia aún tan marginada y disminuida, como se evidencia en el lamentable crecimiento de los feminicidios”, subrayó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

Expresó que la mayor satisfacción sea tener una convicción muy clara de la propia dignidad humana que facilite el respeto de los demás y favorezca la mentalidad de la dignidad humana.

“Cristo resucitado nos invita ‘a no tener miedo’, a preferir la verdad en vez de la mentira, la honestidad y no el engaño, la justicia al abuso, la transparencia y no la simulación, el respeto y no la agresión, la fidelidad y no la traición, el diálogo en vez de la confrontación, la unidad en vez de la división”, reiteró.

“La reconciliación y no la ruptura, la caridad en vez del egoísmo, Que no tengamos miedo de servir a Dios y no al dinero, de buscar los bienes del Cielo en ves de los simples bienes materiales”.

En este Domingo de Resurrección se recordó que tras su pasión y muerte en la cruz, Cristo resucitó al tercer día como lo había anunciado.

Tras su resurrección, sus apóstoles y discípulos se fortificaron y asumieron con evidente emoción que la persona, vida y mensaje de Jesús era verdad suprema, que sus enseñanzas eran “Palabra de Vida Eterna”, y comprendieron que su discipulado no era una aventura pasajera sino la razón de su vida.

“Desde entonces, Cristo vive y con su presencia continúa, cubierta con los velos del misterio, continúa entre nosotros, siempre alentándonos y manifestándonos: ‘No teman, no tengan miedo’. Por esta asistencia de Jesucristo, los apóstoles perseveraron en el envío misionero y fueron valientes hasta dar la vida”, dio a conocer el Obispo en su mensaje, entre otros puntos.

Ya en entrevista preció que la misa dominical de las 9:00 horas en Catedral sigue siendo a puerta cerrada, sólo con la presencia de los presbíteros de dicho recinto religioso, de religiosas y servidores.

Pero la Catedral se abre de las 10:00 a las 13:00 horas para que los feligreses acudan a hacer oración.

Las oficinas de la Catedral permanecen cerradas hasta el 30 del mes en curso o hasta que pase la pandemia del Covid-19 como lo recomendaron las autoridades federales, y ojalá sea pronto, añadió Monseñor Espinosa Contreras.

También dijo que en la Semana Santa la liturgias en la Catedral fueron a puerta cerrada a los feligreses y en algunas parroquias sí se permitió el ingreso a los fieles pero con una cantidad límite, guardando la sana distancia y con las respectivas acciones para prevenir el contagio del coronavirus.

“Y no dejamos de recomendar la sana distancia, es muy importante que la guardemos todos porque eso nos favorece y que no nos aglomeremos, que no nos conjuntemos, que estemos guardando esa medida que es una medida sana que nos protege a todos”, reiteró el Obispo de la Diócesis de Mazatlán.