Área Covid de Hospital General de Escuinapa está llena... y los pacientes sospechosos siguen llegando

Las 10 camas destinadas para atender a pacientes con coronavirus están ocupadas, y no se sabe cuándo se van a desocupar, dice el director

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Al 100 por ciento de ocupación está el área Covid-19 del Hospital General de Escuinapa, informó Wilfrido Delgado Pardo.

El director del centro hospitalario dijo que, por lo menos, tres de los pacientes son derechohabientes de IMSS e ISSSTE que no acudieron a sus clínicas, para evitar ser trasladados a Mazatlán.

“Las 10 camas de urgencias, que son las que tenemos como área Covid, están llenas, el fin de semana llegaron dos pacientes más, que se sumaron a los ocho que ya teníamos hospitalizados”, dijo.

Manifestó que es incierto cuánto pueda durar un paciente hospitalizado con sospecha de Covid-19, si se agrava puede ser enviado a un hospital de otro nivel, pero si solo presenta insuficiencia respiratoria, que es por lo que están hospitalizados, no tiene un límite de días para ser dados de alta.

“Nosotros esperamos dar de alta a dos pacientes hoy, pero si están llegando más, no vamos a poder hospitalizar, sabíamos que este problema nos podía rebasar a las instituciones de salud”, dijo.

Todos los hospitalizados es porque presentan insuficiencia respiratoria, precisó, las consultas son cada vez más ante sospecha de Covid-19, y eso quiere decir que la tendencia es tener lleno el área de hospitalización.

Éste no es un hospital Covid-19, manifestó, es algo que se les hace hincapié a quienes vienen a pedir la atención médica y son derechohabientes de IMSS ó ISSSTE, que al ser clínicas que no cuentan con área de hospitalización, la población no acude a esos lugares, dado que serían trasladados a Mazatlán, por lo que prefieren irse directo al Hospital General.

“Les hemos dicho que aprovechen su derechohabiencia, que se les va a enviar a donde ocupan hospitalización, pero no se han querido ir, no les podemos negar el servicio, pero están quitando el lugar a personas que no tienen seguridad social”, dijo.

En el Hospital General puede ser más costoso para quienes son derechohabientes de otras instituciones de salud, pues tienen que pagar medicamentos y costos de hospitalización, algo que a veces también les molesta, manifestó.

La situación que tienen lo sabe la Secretaría de Salud estatal, pues se les están informando diariamente, saben que están al 100 por ciento y también reconocen que en hospitales de segundo nivel están saturados, por ello solo se están enviando a Mazatlán, los que empiezan a presentar mayores problemas de saturación de oxígeno o que se agraven de pronto, que es algo que puede suceder con el Covid-19.