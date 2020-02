Ã‰chaleLaCulpaAlPRI: La campaÃ±a para mejorar imagen del partido se revierte por arresto de Lozoya

#ÉchaleLaCulpaAlPRI: La campaña para mejorar imagen del partido se revierte por arresto de Lozoya

A través de diversas cuentas oficiales del PRI, el partido que se encuentra sumido en la peor crisis de credibilidad de su historia, se promovió una campaña de reivindicación en la que la frase #ÉchaleLaCulpaAlPRI fue empleada con tono sarcástico para recordar que los gobiernos priístas llevaron a cabo proyectos de bienestar social y crearon instituciones que aún siguen vigentes

Sinembargo.MX

14/02/2020 | 10:22 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Horas después de que medios de comunicación nacionales e internacionales dieron a conocer que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, fue arrestado en Málaga, España, el Partido Revolucionario Institucional inició una campaña en redes sociales para deslindarse de quien fuera uno de los personajes clave durante el sexenio del ex Presidente priista Enrique Peña Nieto. A pesar de las críticas que generó, no le resultó contraproducente en su totalidad.

Un Juez de la Audiencia Nacional española decretó este jueves prisión provisional para Emilio Lozoya, detenido ayer en Málaga (sur) y reclamado por México por un fraude de 280 millones de dólares.

“Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Y en algo tienen razón. El PRI es culpable de que tus hijos tengan educación gratuita. También tenemos la culpa de haber creado el Seguro Social. Y somos culpables de que millones de trabajadores tengan casa propia. Así, que la próxima vez que prendas la luz de tu casa o llegues más rápido a tu destino: échale la culpa al PRI”, señala Moreno en un spot que ha sido retuiteado más de mil 800 veces al corte de esta nota.

#ÉchaleLaCulpaAlPRI tuvo una actividad más prolongada de lo habitual debido a que generó interés dentro de la comunidad tuitera, sobre todo grupos de izquierda, que respondieron a la campaña con muestra de repudio y burla debido a que el partido aprovechó la coyuntura de Lozoya para tratar de reivindicarse con el electorado.

Una muestra de tuits obtenida en los primeros minutos de actividad de la etiqueta mostró las cuentas desde las que se posicionó la tendencia. Sin embargo, la respuesta de los usuarios conectó la tendencia con Pemex y Enrique Peña Nieto.

Esta campaña fue acompañada por un mensaje de Alejandro Moreno, quien a pesar de las críticas que recibió en la Red, tuvo resultados favorables al sumar 277 seguidores en Twitter, cifra que rebasa varias veces su promedio diario de 25 seguidores, de acuerdo con Social Blade.

Este jueves, el presidente del PRI agradeció a través de un tuit las críticas que recibió su partido tras la captura de Emilio Lozoya.

El PRI también publicó en sus redes sociales un comunicado en el que se deslindó del ex director de Pemex en el que se señaló que “el PRI está a favor de la legalidad y por el respeto a las instituciones”, lo que para muchos fue tomado como una burla del partido que gobernó durante el periodo en que Lozoya fungió como dirigente de la petrolera.

A través de la imagen de Alejandro Moreno, el PRI intenta retener a la militancia a través de un discurso reivindicador en el que se inscribe el mensaje que dio este miércoles. El PRI ha sufrido una pérdida importante de militantes en los dos últimos años.

En mayo del 2019 perdió de un día para otro 5 millones tras rectificar que la suma de 6 millones 787 mil militantes al informar que solo cuenta con un millón 159 militantes.

En febrero del 2019 el INE publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para implementar un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos en el que reportó que contaba con 51 mil militantes duplicados lo que implicó una multa por 6 millones 422 mil pesos.

LOZOYA Y EL PRI

Emilio Lozoya y el PRI se conectaron en la discusión que surgió tras su captura. Un análisis a la conversación mostró que los actores más vinculados en este tema fueron Enrique Peña Nieto y el PRI por medio del hashtag #ÉchaleLaCulpaAlPRI. Otros actores que también fueron traídos a la conversación fueron Genero García Luna, ex Secretario de Seguridad, y el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, a través de la etiqueta despectiva #Borolas, empleada por sus opositores en la Red luego de que el Presidente López Obrador la empleó para referirse a él meses atrás.

En Twitter, Emilio Lozoya se mantuvo dentro de la polémica 24 horas después de su captura, entre quienes han impulsado el tema destacan usuarios influyentes en los círculos de izquierda que convergen en esta plataforma.