Édgar Arredondo, en camino hacia la consolidación como Tomatero

El lanzador es una de las piezas fuertes de la rotación abridora de Culiacán

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Con apenas 23 años, Édgar Arredondo se ha consolidado como una de las piezas fuertes de la rotación abridora de los Tomateros de Culiacán, aportando a la búsqueda de la decimotercera corona, en la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico.

En la actual campaña, el oriundo de Navolato, Sinaloa, tiene récord de 2-0 con 1.52 de efectividad tras lanzar 23.2 innings en cuatro aperturas. Y, con algunas salidas que han pasado las seis entradas este invierno, Arredondo habló sobre su trabajo sin restricciones.

“Ahorita tenemos la libertad, antes venía condicionado con 85-90 pitcheos, afortunadamente ahorita las situaciones en los juegos se nos han dado, se consiguen los outs rápido, el conteo de pitcheo me ha permitido ir más allá y mantenerme lo más largo posible en el montículo para el equipo es una ventaja, porque de esa manera cuidamos el bullpen”, comentó el inicialista.

El derecho ha visto actividad en cuatro temporadas, acumulando 15 aperturas con efectividad de 2.50 y récord de 6-3. Además, ha recetado 52 ponches en 75.2 entradas.

“Lo más importante aquí es la confianza que he venido generando y la experiencia con los años que he acumulado aquí, 3-4 años que llevo jugando aquí, sacarle provecho a eso, los momentitos que me dejaba el equipo los años anteriores, analizarlo y aprender de ello, afortunadamente las cosas se me están dando, tengo la confianza y bueno parte de mi trabajo es que el equipo me da respaldo”, agregó.

Asimismo, Arredondo confesó que está disfrutando esta campaña, pero ayudar al equipo guinda es siempre su principal objetivo.

“Estoy concentrado en lo más posible que pueda ayudar al equipo y la verdad que estoy disfrutando a cien por ciento de este momento, sentirme con la libertad que puedo ir 100-110 pitcheos en un juego, eso me obliga y me exige a ser más pítcher, a hacer pitcheos de calidad, y sobre todo seguir disfrutando de lo que es el juego”, finalizó.