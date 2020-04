Ã‰dgar Arredondo, una promesa guinda

Édgar Arredondo, una promesa guinda

El lanzador de Tomateros fue vital en la obtención del título 12

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El joven serpentinero de los Tomateros de Culiacán, Édgar Arredondo, vivió su tercera temporada como guinda, aportando desde el montículo para el decimosegundo título.

De por vida en Liga Mexicana del Pacifico, Arredondo acumula récord de 4-3 y una efectividad de 2.94, en 52 innings de trabajo tras 11 aperturas.

No obstante, hablando específicamente de la campaña 2019-2020, el oriundo de Navolato, Sinaloa, se confesó agradecido con la organización y el mánager guinda, al brindarle la oportunidad de demostrar su nivel en compromisos importantes de postemporada.

“Agradecido con el club, sobre todo con Benjamín por darme la oportunidad y que me haya dado la confianza, a pesar de que las primeras dos salidas no fueron tan convincentes, tan claras, Benjamín siempre estuvo apoyándome, y los ajustes que estuvimos haciendo entre el principio y el final, bueno uno va agarrando el ritmo al principio”, recuerda Arredondo.

“Cuando yo me integré para el primer juego, yo tenía alrededor de dos meses sin lanzar y poco a poco fui agarrando el ritmo, fui reconociendo el tipo de pítcher que quería ser durante los próximos juegos, y las salidas que tuve contra Jalisco y Mexicali, que gracias a Dios las cosas salieron muy bien”.

El inicialista de 22 años tuvo par de salidas en la postemporada LMP 2020. Se anotó una victoria y una derrota con 10.1 entradas de labor y 3.48 de efectividad. Luego de la experiencia que ha adquirido como guinda, se reconoce como un pelotero con más confianza en la loma.

“Édgar Arredondo, tras dos temporadas lanzando en playoffs con Tomateros, te puedo decir que es un pítcher con mucha experiencia a su corta edad, y a la vez con mucha confianza en lo que es, en lo que tiene y en lo que hace”, aseguró.

Asimismo, por todo lo que representó y lo que estaba en juego, calificó el cuarto encuentro de playoffs contra Mexicali, como su momento favorito de esta especial temporada.

“Es un juego que voy a recordar siempre, al ser mi segunda oportunidad de haber lanzado en playoffs, y haber conseguido el triunfo de esa manera que al final fueron seis innings con dos hits sin recibir carrera, ante los Águilas de Mexicali un equipo muy guerrero, lo voy a recordar siempre por la manera que se dio el juego”.

Debido a su compromiso en sucursales de Grandes Ligas, el pítcher no pudo seguir aportando en la Serie Final; no obstante, se dijo contento por haber contribuido al 12, como lo hicieron sus compañeros.

“Así como yo todos mis compañeros, todos los abridores que tuvieron la oportunidad de lanzar durante la temporada y todo el cuerpo de relevistas, todos aportamos, estoy muy contento, mas no satisfecho porque me hubiera gustado quedarme hasta la serie final por otras situaciones que ya conocemos no pude estar, pero como te menciono, así como yo aporté mi granito de arena, todos lo hicimos, y final de cuentas se consiguió el objetivo del decimosegundo campeonato”.

Para finalizar, Arredondo aseguró que aún quedan algunas metas por cumplir, en el futuro como tomatero.

“Realmente me gustaría vivir una final, de una final a una semifinal nunca va a ser nada parecida, me gustaría ser campeón claro y sobre todo representar a los Tomateros y a México en una Serie del Caribe”, puntualizó.

LEER: LA RUTA POR EL 12: El triunfo de Édgar Arredondo