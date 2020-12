BEISBOL

Édgar Arredondo ya es parte de los Diamondbacks de Arizona

El lanzador derecho recibió la noticia sobre su regreso al beisbol estadounidense el pasado 24 de diciembre

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Tal vez sin tantos reflectores encima, pero con una efectividad manifiesta cada vez que está en el montículo, el lanzador Édgar Arredondo se ha consolidado como un brazo confiable con Tomateros de Culiacán en la presente temporada.

Y el accionar de Arredondo en el presente ciclo invernal mexicano ya le dio dividendos, luego de que los Diamondbacks de Arizona se fijaran en él para brindarle otra oportunidad de establecerse en la pelota estadounidense.

“Realmente esa noticia me la dieron el 24 de diciembre por la tarde, mi representante me dijo que habíamos conseguido trabajo para el verano y bueno, la meta se cumplió, la finalidad de la pandemia era prepararnos lo mejor posible para conseguir este tipo de oportunidades, aunque por el momento, sigo concentrado en lo que estoy haciendo con Tomateros”, dijo.

El derecho afirma que en él, los Diamondbacks adquieren a un pelotero que tiene mucha hambre de trascender en lo que muchos consideran como el máximo nivel que pueda existir en el beisbol.

“Firman a un Édgar Arredondo con mucha madurez, con mucho compromiso, pero sobre todo con mucha hambre de triunfo, no se me dieron las cosas cuando fui parte de los Rangers de Texas, pero eso lejos de desmotivarme, me llevó a buscar regresar con más ganas”.

Sobre el hecho de salir sin un tope de lanzamientos, como era en años anteriores, Arredondo fue claro al decir que eso le da más tranquilidad, ya que puede planear mejor su estrategia, sin verse forzado a tratar de salir rápido de los bateadores rivales.

“Realmente sales a calentar con la mentalidad más tranquila, ya que yo venía con un tope de lanzamientos y eso me frustraba, me veía forzado a hacer mi trabajo en menos de una cantidad de lanzamientos.

“Mi mentalidad siempre ha sido competir, tuve innings malos, pero siempre tienes que saber resolver eso, pero siempre había que pelear para mantener al equipo en la pelea en esos encuentros”.

Sobre la atípica temporada que se ha vivido debido al coronavirus, el pítcher guinda se siente agradecido con los aficionados que se dan cita al inmueble de los guindas y a la vez, se siente comprometido a dar lo mejor de sí para cumplir con un buen espectáculo.

“Se les tiene que agradecer mucho a esas personas que corren mucho riesgo para venir a sentarse a vernos jugar en el estadio, así como ellos tenían de ver beisbol, pues nosotros teníamos ganas de jugar, así que salimos a dar lo mejor de nosotros para darles un buen ‘show’”.