Ã‰dgar Torres fue una grata relevaciÃ³n en Venados de MazatlÃ¡n

BEISBOL

Édgar Torres fue una grata relevación en Venados de Mazatlán

El zurdo demostró su talento ante la confianza que directiva y coaches le brindaron

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Un año antes arribó a Venados de Mazatlán en cambio con Naranjeros de Hermosillo sin saber los alcances que podría llegar a tener.

Édgar Torres pasó de ser un cambio sin mucho renombre a un abridor clave en gran parte de la campaña regular el pasado invierno.

“La confianza que me dio la directiva de Venados desde que llegué a los entrenamientos fue muy buena, lo que me dijo el gerente del equipo Jesús “Chino” Valdez fue que me preparara, que queremos que seas nuestro quinto abridor y la seguridad que me dieron fue vital para tener una de las mejores temporadas que he tenido en mi carrera”, recordó Torres.

El lanzador zurdo cargó buena parte de la temporada con el equipo con muy buenas actuaciones desde la loma.

“Creo que es muy importante que te implanten la confianza, eso te da mucha energía y mucho deseo de convertirte en un relevo a un abridor, y yo sabía que tenía que estar más dedicado, a lo mejor no iba a estar pitcheando todos los días, pero el día que me tocará lanzar lo tenía que hacer tirando el mayor de entradas posibles para ayudar al equipo.

“Es indudable que eso marca tu carrera, el poder tener más entradas te permite mejorar, el que te respalden desde un principio y hablen contigo para lo que viene, te ayuda a obtener esa confianza y te hace prepararte y enfocarte en lo que puede pasar si uno quiere alcanzarlo”.