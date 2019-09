Ã‰dgar Torres quiere durar muchos aÃ±os en Venados de MazatlÃ¡n

BEISBOL

Édgar Torres quiere durar muchos años en Venados de Mazatlán

El lanzador es uno de los zurdos que busca un lugar en el club del puerto

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Desde su arribo ya empezada la campaña anterior a Venados, Édgar Torres mostró sus cualidades y en los playoffs se convirtió en un relevista de mucha confianza.

Con un año más de experiencia, y tras un verano con Generales de Durango, el zurdo originario de Puebla le encantaría quedarse por muchos años en Venados.

"Me siento muy contento de portar esta franela que es mi nueva piel en el beisbol invernal, la cual portare con mucho orgullo y espero que sea por muchos años jugar aquí en Venados", externó Torres, la novedad del sexto día de prácticas de Mazatlán.

El ex lanzador de Naranjeros de Hermosillo reconoce el valor de un buen entrenamiento de cara a una exigente campaña.

"Es muy importante prepararse con mucha anticipación, ya que es un clima que nunca había estado, pero gracias estamos fuertes para encarar los entrenamientos, vamos a aclimatarnos lo más rápido posible"

El joven de apenas 23 años de acción está listo para el rol que le encomienden en la temporada.

"Primeramente espero ganarme un lugar en el equipo final, siempre lo he dicho que en donde me den la oportunidad daré lo mejor de mí, no importa si es de relevo o abridor, la cosa es ayudar al equipo en el lugar que me necesiten".

Entrenamientos

La pretemporada transcurrió con el acostumbrado trabajo en el Centro Deportivo Benito Juárez. Por un lado se dividió el grupo de lanzadores y por el otro, bajo la supervisión del mánager Juan José Pacho, se concentraron los jugadores de posición, buscando estar en condiciones para los primeros compromisos en la etapa de preparación.

El dominicano Jeremías Pineda confirmó su llegada al puerto el próximo jueves 19 de este mes.