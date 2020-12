Por su trayectoria en el género negro

Élmer Mendoza es reconocido con el Premio Negra y Criminal de Tenerife

Durante una charla previa, el autor sinaloense adelanta que escribe una novela de ciencia ficción en la que recrea el tema de la pandemia

Nelly Sánchez

04/12/2020 | 11:52 AM

Más allá del estrés que vive en lo cotidiano, la pandemia ha dado al escritor Élmer Mendoza la posibilidad de hacer algo que intentó hace algunos 50 años: escribir ciencia ficción.

Al recibir el Premio Negra y Criminal, que entrega el Festival Tenerife Noir, en una ceremonia virtual, encabezada por Javier Hernández Velázquez, director de la sección literaria, y el periodista Eduardo García Rojas, Mendoza compartió que aquella idea ya está tomando forma.

“Hace algunos 50 años quería ser escritor de ciencia ficción, pero nunca logré hacer nada, solo medias novelas que no funcionaban y ahora estoy haciendo una que ocurre en 2052 y estoy trabajando con personas que fueron víctimas de la pandemia”, dijo.

“En mi novela hay mil millones de muertos, la mayoría de los que quedan son jóvenes, algunos están afectados, se ha desarrollado la cura, pero están marcados, es una sociedad de huérfanos y estoy en eso”.

En la historia, adelantó, los personajes utilizan una droga, pues la pandemia está trayendo mucha angustia, desesperación e incertidumbre.

“Crearon una droga que es capaz de volver felices a todos y eso es también parte de lo que manejo en la novela, es parte de lo que ocurre en 2052, rápidamente me monté en la coyuntura”.

Comentó que en México se viven días difíciles por la pandemia, porque “tenemos un gobierno que miente, oculta datos y que ha politizado la pandemia. Y como el presidente tiene muchos seguidores, siguen más o menos las actitudes, como que no usa cubrebocas y cosas así”, dijo.

“En mi región igual, yo nací, crecí y vivo en una región que es muy temeraria y ellos no temen a las balas, entonces tampoco temen al coronavirus, hay una actitud muy abierta.

Hemos tenido unas 4 mil pérdidas de vida y eso tiende a provocar un estado de reflexión en relación a lo que está ocurriendo y tenemos que cuidarnos un poco más”.

Sobre los términos de literatura norteña y narcoliteratura, comentó que ha prevalecido que lo llamen autor de narcoliteratura y que le gusta.

“Sé muy bien que cuando lo inventaron fue para molestarme, pero tengo la piel muy dura y con los años se ha convertido en un referente académico y eso me agrada, abrir otra opción en los estudios literarios y es algo que me agrada”, apuntó.

“Pero el concepto de literatura del norte no ha desaparecido, porque el norte de México estábamos borrados, es un país centralista y era difícil publicar y nosotros lo conseguimos, un grupo de escritores que hacen una literatura muy potente conseguimos darle personalidad literaria a un territorio con características particulares, como los problemas con Estados Unidos, el narcotráfico, los delitos de la frontera”.

Durante la charla, el autor de La cuarta pregunta, recordó con los espectadores la época en que al terminar la prepa en Culiacán se fue a la Ciudad de México a estudiar Ingeniería en Electrónica.

“Entonces ya era lector y siempre escribía cosas pero nunca imaginé que podía ser escritor, escribía historias cortas, crónicas. Una noche que salí del trabajo, ya como ingeniero, me quedé escribiendo, me di cuenta cuando ya era el amanecer, había llenado un cuaderno como de 100 páginas”, compartió.

Entonces decidió dejarlo todo para estudiar Literatura en la UNAM y dedicarse a escribir. Leyó el boom, literatura inglesa, a Joyce,las tragedias de Shakespeare, a Verne y autores latinoamericanos y empezó a escribir novela policiaca.

Creó Un asesino solitario, El amante de Janis Joplin, Balas de plata y diseñó al detective Édgar “El Zurdo” Mendieta, de quien dijo toma mucho de James Bond, Mandrake, de dos policías reales que eran sus amigos.

Hernández Velázquez dio la bienvenida al escritor sinaloense en la distancia.

“Creo que un autor como tú da una visión muy realista, esta es tu casa, tienes un borsalino esperándote que es la representación del premio”

Al final, Mendoza recordó que hace algunos años estuvo en Las Palmas, la isla de al lado y a punto de ir a Tenerife, pero al final no se pudo.

“Me impacta que ustedes han conservado una personalidad muy fuerte, creativa e independiente, últimamente he estado conociendo la literatura que hacen y me ha gustado muchísimo, espero que cuando vaya, haya conocido más autores y saber qué es lo que pasa no por los periódicos, sino por las novelas”.

“No he recibido muchos en mi vida, no competí, y que mi obra reciba reconocimientos como este me enternece mucho”.

Premio Negra y Criminal

Este es uno de los premios más simbólicos y entrañables que se entregan en el Festival Tenerife Noir, como reconocimiento a la trayectoria de un escritor, cineasta o especialista.

En las anteriores ediciones han recibido el borsalino de Negra y Criminal, Antonio Lozano, Andreu Martín, Juan Madrid, Julián Ibáñez, Alicia Giménez Bartleltt, Leonardo Padura y Petros Markaris.

Élmer Mendoza

• Nació el 6 de diciembre de 1949.

• Es catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

• Miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua y Presidente de El Colegio de Sinaloa.

• Es columnista de diversos medios de comunicación.