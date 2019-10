Érika Zaba, integrante de OV7, y su esposo fueron víctimas de un violento asalto en la CdMx

La integrante de OV7, anunció que cumplieron con su obligación ciudadana , y este domingo por la mañana levantaron la denuncia correspondiente ante el ministerio público

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Érika Zaba, denunció que junto a su esposo, Francisco Oliveros, que el pasado viernes fueron víctimas de un asalto con violencia mientras estaban atrapados en el tráfico de la Ciudad de México.

“Mi esposo y yo tuvimos un muy desagradable percance el viernes por la noche. Para quienes si se enteraron, les agradezco tantas muestras de preocupación y cariño . Lo verdaderamente importante es que los 3 estamos bien y todo queda en la perdida material y en una sensación de intranquilidad que me aprieta el estómago“, narró la cantante.

La integrante de OV7 anunció que cumplieron con su obligación ciudadana y este domingo por la mañana levantaron la denuncia correspondiente ante el ministerio público. Además compartió el mensaje de su esposo con los detalles de lo sucedido:

“Fuimos víctimas de un asalto; donde con lujo de violencia nos abordaron en el coche. No importó que no trajéramos nada visible, mucho menos importó que ella estuviera embarazada de 8 meses con las consecuencias que esto pudo tener; al final éramos un blanco perfecto, atascados en el tráfico de esta Ciudad, indefensos, sin como poder movernos, abandonados a nuestra suerte y a merced de dos cobardes que sin más tenían el poder para decidir si nos golpeaban o no, si vivíamos o no; si mi hijo nacía o no”.

Francisco Ontiveros reiteró su denuncia hacia las autoridades, y se declaro no estar a favor de ningún político, pero se ve en la obligación de exigir seguridad:

“Para mi todos los políticos, sin importar el color son iguales, todos me generan las más profundas suspicacias y me cuesta mucho trabajo creerles sin embargo al final, pago mis impuestos, doy trabajos, educo a mis hijos con valores e intento vivir una vida ayudando a la gente”, concluyó el mensaje de la pareja.