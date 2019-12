Ã‰stas son las series de Netflix, HBO y Amazon Prime que destacaron en 2019

Éstas son las series de Netflix, HBO y Amazon Prime que destacaron en 2019

Este año reinaron las segundas partes, pero también despedimos a muchas de nuestras series favoritas y exitosas como Game of Thrones, Orange is the new black y The Big Bang Theory, por mencionar algunas

Sinembargo.MX

26/12/2019 | 09:56 AM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– En la gran pelea por el trono del streaming, las plataformas favoritas de los mexicanos apostaron por las mejores historias para atrapar al espectador este 2019. Un año que ya mostró la lucha más reñida entre éstas, y que augura lo será todavía más con la salida de otras como Disney+. Este 2019 reinaron las segundas partes, pero también despedimos a muchas de nuestras series favoritas y exitosas como Game of Thrones, Orange is the new black y The Big Bang Theory, por mencionar algunas. Sin embargo, Netflix, Amazon Prime Video y HBO sorprendieron a sus espectadores con nuevas y grandes producciones que captaron la atención del mundo entero, y claro, de las entregas de premios. Aunque cada plataforma tiene a sus propios seguidores y ficciones totalmente diferentes para todo tipo de público, este año resulta curioso ver que las series preferidas y las más reconocidas resultaron ser las basadas en hechos reales. Casos que trascendentes en la historia de la humanidad o que se distinguieron por la falta de justicia. En fin, sin más, te invitamos a darle un vistazo a la producciones nuevas de Netflix, HBO y Amazon Prime que atraparon la atención por lo bien que están hechas. También así, para que sea un menú de opciones si no sabes con qué serie seguir. HBO YAERS & YEARS ¿Cómo te imaginas el futuro de la humanidad? No dentro de 30 años, sino a un futuro más próximo, a unos seis años. ¿Mejor o peor? Bueno, la serie de Russell T Davies (Queer as Folk, 1998) nos adentró en verano a ese imaginable plano que podría depararle a la humanidad: grandes migraciones, colapso de los sistemas bancarios, una extrema derecha ganando cada vez más terreno en la política y especies extintas, por mencionar algunas de las consecuencias. Todo esto contado a través del drama que vive la familia Lyons. La serie de sólo seis capítulos fue comparada hasta con lo mejor que hizo Black Mirror. Pese a la gran premisa y al elenco que tenía, pocos la notaron, pero si tienes HBO no debes perderla. EUPHORIA Con sus escenas llenas de mucho color que se introducen a lo más intimo de un grupo de adolescentes, la plataforma nos trajo Euphoria, protagonizada por Zendaya (quien está nominada como mejor actriz de serie dramática). Más que sólo ser una serie para un público joven, la producción trató temas como las adicciones, enfermedades mentales, el estrupo, la virginidad, entre otros. La serie aborda estos temas duros sin ser una cátedra de aburrimiento y sermón, y se convierte en una trama dinámica que en cada episodio te presenta a un personaje diferente y los problemas que los rodean. Euphoria está conformada por ocho capítulos obtuvo, debido a su éxito, una segunda temporada que ya se prepara. WATCHMEN La nostalgia de los fans por el cómic fue saciada con la creación de esta serie producida por Damon Lindelof (Lost, 2004). Superhéroes que son vistos como delincuentes enfrentan a enmascarados racistas despiadados que han atacado por años. Aunque la historia fue renovada respecto al contexto actual de la sociedad, Lindelof es lo bastante fiel al cómic. Son nueve episodios que apenas este diciembre llegaron llegaron a su fin. CHERNOBYL A mediados de este año llegó esta miniserie que seguramente fue la favorita de muchos suscriptores en la plataforma (recuerden que sólo hablamos de las nuevas producciones, Game of Thrones y Succession quedan fuera). Con sólo cinco capítulos, los espectadores pudieron disfrutar de una producción bien hecha y cruda sobre la catástrofe nuclear de Chernóbil que tuvo lugar el 25 de abril de 1986. No está de más mencionar que la serie ha sido ovacionada por todo lados, en los Emmy y los Globos de Oro pintó como una de las favoritas de 2019. NETFLIX WHEN THEY SEE US Basada en una historia real, la serie original de Netflix aborda el delito de violación del que fueron acusados cinco jóvenes afroamericanos en Nueva York, Estados Unidos. El caso lleno de injusticias y de racismo por parte de las autoridades en 1989 que llevó a unos menos a juicio y que los dejó por década en la cárcel. A través de cuatro capítulos, el espectador se da cuenta que todo fue un caso fue formado a través de la fuerza del racismo de las autoridades de EU y sin una investigación rigurosa. MUÑECA RUSA Regresar al mismo sitio una y otra vez en un bucle que parece infinito es: ¿Una oportunidad que te da la vida para cambiar tu futuro o un castigo por lo mal que la has llevado? Con este premisa arranca la serie protagonizada y dirigida por Natasha Lyonne de tan sólo ocho capítulos de menos de media hora, lista para que disfrutes de un maratón un fin de semana si es que no le has dado un oportunidad, y antes de que sepamos más noticias sobre su segunda temporada ya confirmada. Una comedia relajada, pero al mismo tiempo introspectiva acerca de ser adultos que trajo Netflix. UNBELIEVABLE Sin marcas de violencia, rastros de ADN o algún testigo, un caso de violación se puso en duda en Estados Unidos. Las autoridades pensaron que todo se trataba de una mentira, pero casos similares ocurridos en otras partes pusieron a la policía en jaque. Este relato también está basado en hechos reales que se dieron a conocer por una investigación periodística en 2015 y que exhibió el estigma que rodea a las víctimas de un ataque sexual. EL CRISTAL ENCANTADO Sin duda la nostalgia reinó en esta década para quedarse, cada vez son más producciones que recurren a historias ya vistas en la pantalla para rehacerlas y mostrarlas con un formato más innovador. Tal es el caso de El Cristal Encantado: La Era de la Resistencia. Las marionetas e historia de Jim Henson Company llegaron con una gran producción de Netflix pero con una nueva aventura y con las voces de Marina de Tavira y Jesús Zavala. AMAZON THE BOYS La serie original de la plataforma llegó a Amazon Prime con gran éxito. La ficción basada en los cómics homónimos de Darick Robertson y Garth Ennis, y adaptada por Seth Rodgen, fue una gran sátira sobre la fama y vida de los superhéroes, lo que le ganó la realización de una segunda temporada. Y no es para menos, la brutalidad de las escenas de violencia y las referencias sexuales explícitas fueron un gancho para el espectador, pero sobre el hecho de “humanizar” a los grandes “salvas vidas” y ubicarlos en la realidad fue el gran acierto, en la que sus actos afectan a terceros. HERNÁN Sin duda esta fue la gran producción del año en México. Protagonizada por Óscar Jaenada y la revelación de la actriz Ishbel Bautista, la serie arribó en noviembre a la plataforma, en canales de pago y a televisión abierta para mostrar la invasión de Hernán Cortés a América. A través de ocho capítulos, la serie contó el sometimiento de los españoles sobre las culturas de México. Todo ambientado, evidentemente, en los grandes paisajes de esa época recreados por el ganador del Óscar, Eugenio Caballero. MODERN LOVE Inspirada en una columna semanal del diario The New York Times, la comedia romántica narró la vida de varios personajes en la cual se exploró el amor en todas sus formas a través de un elenco en el que destacaron Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey y John Slattery. Historias que aunque gustaron de diferente forma al espectador (es decir, algunos más que otros) se introdujeron en lo más íntimo para hablar temas como las crisis de pareja y la salud mental. #Series

#Netflix

#hbo

#amazon

Sé un buen ciudadano Suscríbete al boletín Front News y recibe las noticias más importantes en tu correo todos los días. Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente Recibe noticias diarias de Noroeste.com.mx Titulares y editoriales en tu bandeja de entrada todos los dias de la semana Registrarte para recibir novedades por correo Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio El correo ya se encuentra registrado. No es necesario hacer alguna acción adicional Espere un momento.. La suscripción al boletín está casi lista



Para confirmar, haga clic en el link que hemos enviado a su correo Gracias. Hemos recibido tu correo correctamente

Notificaciones Entérate antes que nadie

Recibe notificaciones en tu navegador Suscribirme Al suscribirte estás aceptando los términos y condiciones de servicio