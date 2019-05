Ã‰ste es el camino correcto para lograr el objetivo: Fernando Elizari

Éste es el camino correcto para lograr el objetivo: Fernando Elizari

El mediocampista sumó un total de 875 minutos de juego durante el rol regular del Clausura 2019

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Para el pasado Torneo Clausura 2019, el club Dorados de Sinaloa sumó a sus filas nuevos integrantes con el fin de reforzar al plantel, quienes junto con la base de jugadores que ya estaban en la plantilla, se buscara lograr el objetivo establecido.

Uno de los refuerzos en la pasada contienda fue el mediocampista argentino Fernando Elizari, quien comentó que tras no lograr el campeonato no se siente satisfecho, pero que se encuentra tranquilo, ya que están en el camino correcto para lograr en poco tiempo el ascenso al máximo circuito.

“En lo personal fue un semestre positivo, me tocó jugar mucho donde siempre di todo de mí para ayudar al equipo. Dorados no arrancó bien, pero terminamos de una gran manera, obviamente caer en una final nos duele y no nos gusta porque siempre jugamos para ganar, pero tenemos que rescatar lo bueno que hicimos donde hicimos grandes partidos y ahora tocará en corregir las cosas que no se hicieron bien para poder enderezar el camino”, comentó.

Elizari señaló que una de las causas de no tener un buen arranque en el certamen fue que se necesitó de tiempo para que los nuevos integrantes del plantel se adaptaran al club, pero que, mediante entrenamientos y partidos jugados, lograron revertir la situación al llegar a la final de la competición.

“La idea siempre fue clara, al venir jugadores nuevos se necesitó tiempo para acoplarse al equipo y esto conlleva su tiempo, entrenamientos y partidos, pero creo que al final dimos una versión muy buena de Dorados, una que a la gente le gusta ver y la cual nosotros mismos estamos convencidos por lo que estábamos haciendo, es cierto que caímos en la final, pero éste es el camino correcto para lograr el objetivo”, señaló.

Por último, el oriundo de Buenos Aires, Argentina, finalizó enviando un mensaje a la familia dorada invitándola a seguir apoyando al Gran Pez en la siguiente temporada, con el fin de que, junto con ella, buscar lograr el objetivo que es el ascenso al máximo circuito.

“A la afición le agradecemos todo su apoyo, en el equipo siempre entregamos todo en la cancha y queríamos lograr el campeonato y lograr el ascenso, pero esto es futbol, a veces ganas y a veces no. Lastimosamente esta vez no lo logramos, pero queremos que sigan confiando en nosotros, seguiremos trabajando más que nunca para lograr el objetivo y obviamente estar todos contentos”, concluyó.

