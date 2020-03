Ã“liver PÃ©rez, listo para hacer historia en Grandes Ligas

Óliver Pérez, listo para hacer historia en Grandes Ligas

El lanzador culichi ya entrena con Indios de Cleveland con los que espera ganar un anillo de Serie Mundial

Noroeste / Redacción

El lanzador guinda Óliver Pérez ya tiene actividad en el campo de entrenamiento de los Indios de Cleveland para continuar haciendo historia en Grandes Ligas.

“Ya empezamos a jugar y normalmente uno como jugador el primer juego quieras o no trae el gusanito uno de que empieza la temporada, empieza el spring training, y esa emoción uno o demuestra mucho en el primer juego y contento de un año más, y tratar de empezar la temporada saludable”, comentó el culichi.

Pérez, de 38 años, participará en su temporada número 18 en el mejor beisbol del mundo. Con ello, logrará establecer una nueva marca con la mayor cantidad de campañas en MLB para un pelotero nacido en México, superando a Aurelio Rodríguez, Fernando Valenzuela y Juan Gabriel Castro.

“Un gran honor llegar a esta temporada, llegar a 18 temporadas para mí es algo muy especial, a base de esfuerzo, dedicación, altas y bajas, he aprendido bastante de la vida, contento de prácticamente seguir en lo que estoy haciendo, mi sueño, y me gustaría ganar un anillo acá en los Estados Unidos y colgar los spikes como se dice”.

Durante el 2019 con Cleveland, su récord fue de 2-4 con 3.98 en 67 encuentros, en los cuales lanzó 40.2 innings. Este año, el lanzador se confesó mentalizado en permanecer saludable y conseguir el pase a la postemporada.

“Mantenernos saludables que todo atleta quiere eso, claro que me gustaría llegar a playoffs, el año pasado no pudimos pasar, no pudimos lograrlo, pero yo diría que de eso se aprende, todo el mundo trae ánimo positivo para tratar de llegar a los playoffs”, expresó.

En la Liga Mexicana del Pacifico, el culichi ha defendido los colores de Tomateros de Culiacán a lo largo de seis temporadas; ha aparecido en 69 encuentros, con efectividad de 3.42.

A pesar de que este invierno no pudo participar con los guindas, Pérez estuvo cerca del equipo y vivió con emoción el decimosegundo campeonato.

“Este año no me tocó jugar por muchas razones, todas las nuevas reglas en Estados Unidos, este año me tocó como todo un culichi, apoyando a nuestro equipo dentro y fuera del terreno, hicieron un gran trabajo, ahí se demostró de qué está hecho el equipo y contento de que los muchachos valió la pena todo el esfuerzo que hicieron todo el año, y como todo aficionado estamos contentos, los vamos a seguir apoyando y hay que prepararnos para el próximo año”, culminó.

