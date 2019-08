Ã“liver PÃ©rez, orgullo guinda en busca de los playoffs en Grandes Ligas

Óliver Pérez, orgullo guinda en busca de los playoffs en Grandes Ligas

Pese a jugar en las mayores, el lanzador culiacanense asegura que para él Tomateros de Culiacán es el mejor equipo

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El lanzador de los Tomateros de Culiacán, Óliver Pérez, continúa cosechando éxitos en Ligas Mayores, después de 17 temporadas de trayectoria.

El culiacanense, que al asegurar el contrato un año más con Indios de Cleveland se convertiría en el mexicano con más temporadas en el mejor beisbol del mundo, se dijo contento por esta campaña y por la posibilidad de jugar los playoffs.

Vuelve a cumplir Oliver Pérez retirando al único bateador que enfrentó. El mexicano bajó su PCL a 2.76 en 32.2 entradas de trabajo con @IndiansBeisbol.

“Contento de cumplir una temporada más y esta vez un poco especial porque empaté el récord con algunos compañeros, para mí es una gran alegría porque esto es a base de trabajo, altas y bajas, y lo importante es mantenernos aquí; un año más con el equipo de Cleveland que ahorita estamos peleando con Minnesota, esta recta final va a ser muy importante para nosotros”, expresó.

El serpentinero de 38 años ha pasado por distintas etapas en su larga carrera, y entre los cambios que ha experimentado al pasar de abridor a relevo, aseveró que la clave del éxito es ajustarse rápidamente.

“Lo importante es tratar de ajustarse lo más rápido. Claro que el abridor tiene diferente forma de trabajar que el relevo, me tuve que ajustar rápido, el año que empecé a relevar fue cuando fui a Culiacán en invierno y lo agarré prácticamente muy rápido, agarré trabajo en Seattle en Ligas Menores y desde ese entonces no he dejado de trabajar en el lado de relevo”, comentó.

Pérez resaltó que a pesar de las grandes experiencias que ha tenido en las Mayores, jugar con Tomateros de Culiacán siempre será lo más especial.

“Haber debutado para mí es uno de los regalos más grandes que he tenido en Estados Unidos, ir a los playoffs los últimos cuatro años ha sido algo grandioso, y claro, estoy buscando un anillo de campeonato aquí en Estados Unidos, pero mira que de las cosas más especiales que tengo es jugar con Tomateros de Culiacán, y qué más puedo decir, para mí Culiacán siempre va a ser el mejor equipo. A pesar de que estoy aquí en Grandes Ligas, todo mundo sabe que los colores guindas para mí son mis colores”, aseguró.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de volver a vestir la casaca guinda en el invierno y regalarle a la afición el décimo segundo campeonato de la mano de Benjamín Gil.

“Ellos (la afición) saben que de todo corazón yo trato de buscar la oportunidad de jugar en Culiacán y eso lo vamos a seguir haciendo año con año y este año vamos a tratar de ir por el campeonato, tenemos nuevo mánager, Benjamín Gil, todo mundo está emocionado de que regrese, y vamos a hacer todo lo posible para traerle otro campeonato a Culiacán. Son una parte muy fundamental del equipo, ellos día con día están con nosotros apoyándonos, este año vamos con todo y vamos a hacer todo lo posible para no decepcionarlos”.

