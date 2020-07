Óliver Pérez, orgulloso de su récord para mexicanos en las Mayores

El lanzador zurdo de los Indios oficialmente comenzó su 18va temporada en las Grandes Ligas

Noroeste / Redacción

CLEVELAND._ Cuando el mexicano Óliver Pérez hizo su debut en las Grandes Ligas a los 20 años el 16 de junio del 2002, jamás pudo imaginarse que iba a seguir en la lomita, vistiendo un uniforme de ligamayorista, en el 2020. Y ahora, gracias a esa larga carrera ha puesto su nombre en los libros de récords.

Después de hacer su primera presentación como relevista el domingo, el lanzador zurdo de los Indios de Cleveland oficialmente comenzó su 18va temporada en las Grandes Ligas, imponiendo así una nueva marca para peloteros nacidos en México.

“Yo pienso que su tú le preguntas eso a cualquier jugador mayor, ‘¿pensaste que ibas a jugar tanto tiempo?’ No hay manera”, bromeó Pérez. “Cuando cancelaron la temporada en el Spring Training, no me sentí muy bien porque de verdad estaba bien cerca de hacer el equipo, faltaban nada más como 10 días para arrancar. Pero viendo las cosas ahora, faltaba mucho para la temporada”.

Aunque tuvo que esperar unos meses más, Pérez finalmente lanzó en su 18va campaña. Para celebrar, su esposa lo sorprendió con videos de amigos y familiares felicitándolo por lo conseguido.

“Me puse a llorar”, confesó Pérez. “Estaba llorando con ella porque muchas de esas personas, no las había visto en mucho tiempo y me dijeron un montón de cosas bonitas. Fue un gran momento”.

Pérez rompió así el empate que mantenía con sus compatriotas Fernando Valenzuela, Juan Castro y Aurelio Rodríguez. Valenzuela le puso fin a su carrera de 17 años en las Mayores en 1997, y Pérez tuvo la oportunidad de compartir con él en el Clásico Mundial de Beisbol.

“Las pocas veces que hablamos, sí me inspiró”, dijo Pérez. “Me inspiró cuando yo era joven y eso es lo que quería. Yo quiero que la gente vea mi carrera como un ejemplo. Todo el trabajo duro, los altos y bajos, todo lo que me ha pasado, quiero que la gente vea cómo fue mi carrera. Creo que por eso es que sigo en esto”.

Entre 2008 y 2010, Pérez batalló con algunas lesiones y dijo que estaba tratando de lanzar a pesar de estar sólo 60% saludable. Debido a eso, sus números empezaron a tomar la dirección equivocada y los Mets terminaron dejándolo libre antes de la temporada 2011. Fue entonces cuando pensó en retirarse, pero ahora agradece que su esposa y sus padres le hayan recordado que apenas tenía 29 años y muchos años de béisbol por delante.

“Empecé a pensar que tenía sólo 29 años y que lo que había pasado esos últimos tres años no había sido porque no era bueno”, contó Pérez. “Estaba lesionado. En eso es que estaba pensando. Al mismo tiempo, estaba entrenando y entrenando, y luego recuperé la confianza y la velocidad y aquí estoy”.

(Con información de MLB)