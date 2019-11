Ã“rgano Interno de Control de Guasave tiene casi 80 expedientes abiertos

Órgano Interno de Control de Guasave tiene casi 80 expedientes abiertos

El caso de la ex Alcaldesa Diana Armenta Armenta está en la etapa de investigación, dice el titular de la dependencia, quien se negó a dar detalles para no violar el debido proceso

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Guasave tiene abiertos casi 80 expendientes contra ex funcionarios municipales, los cuales están en distintas etapas del proceso, detalló Juan Ramón Bojórquez Cempoatl.

El titular de la dependencia explicó que uno de esos expedientes es el que involucra a la ex Alcaldesa Diana Armenta Armenta, quien fue citada a comparecer el próximo lunes 4 de noviembre a las 8:00 horas.

El funcionario reiteró que no podía dar detalles sobre ese ningún otro caso, para no violar el debido proceso.

“Por el debido proceso y los derechos humanos no puedo proporcionar más información de los casos específicos, iría en contra del Órgano el dar información que de acuerdo a la ley es confidencial en tanto no se resuelva, ya una vez resuelto incluso se tiene que publicar en la página, pero antes no porque incurriríamos en violaciones”, subrayó.

Bojórquez Cempoatl comentó que son alrededor de 50 expedientes los que tienen en el área de Denuncias e Investigación, que es en donde actualmente está el de la ex Alcaldesa, y otros 29 están ya en el área de substanciación.

“Substanciación se encarga de llevar el procedimiento y ahí se resuelve. Resoluciones no tenemos, tenemos expedientes en investigación y en substanciación, tenemos algunos que están avanzados, pero resoluciones todavía no se han dictado”, aclaró.

El titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Guasave argumentó que esta es una oficina relativamente reciente que empezó apenas hace unos meses a instruir procesos y procedimientos, en los cuales no puede haber un tiempo muy específico para las resoluciones de expedientes.

Agregó que entre las facultades del OIC está la de dictar resoluciones y aplicar sanciones, pero solo en los casos de faltas administrativas no graves.

Las faltas administrativas que se catalogan graves, explicó, nada más se realiza en substanciación la audiencia inicial y con los autos de investigación y de audiencia inicial se turnan al Tribunal de Justicia Administrativa que es el que resuelve.