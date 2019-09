Óscar Blancarte señala a José Ángel Tostado como principal motivo de su renuncia a Cultura

El cineasta coincide con Marsol Quiñónez en señalar malos manejos del director de finanzas del Instituto

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Dos directores del Instituto de Cultura de Mazatlán, Óscar Blancarte Pimentel y Marsol Quiñónez Castro han renunciado durante los nueve meses de la administración del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ambos señalan como el principal motivo de su dimisión los malos manejos del director de finanzas José Ángel Tostado Quevedo.

Los dos señalaron que a pesar de las denuncias verbales que ambos hicieron contra Jose Ángel Tostado, el Alcalde decidió mantenerlo en su puesto.

Vía telefónica Blancarte Pimentel hizo referencia a una declaración de Tostado Quevedo publicada en Noroeste el sábado 7 de septiembre en la página 1B: “Con respecto a los malos manejos los directores de cada área son los que autorizan”, dijo José Ángel Tostado.

“Según Tostado, dice que los directores son los que actúan, quiere decir que si un director decide robar él lo permite, eso pone en evidencia la estupidez de un director de finanzas que se deja llevar por lo que dicen sus jefes, poniendo en duda su capacidad de cuidar las finanzas públicas”, señaló Blancarte Pimentel.

“Nos extraña la actitud que ha guardado el Alcalde de Mazatlán ante las acusaciones que hemos hecho sobre el señor José Ángel Tostado, eso es sospechoso, porque si le estamos diciendo que el director de finanzas está haciendo mal uso de los recursos de Cultura y prefiere la renuncia de los directores de Cultura de su cargo, eso pone en duda y en sospecha la actuación del Alcalde”.

Óscar Blancarte confirmó que una de las causas de su renuncia está relacionada con José Ángel Tostado.

“Mi renuncia tuvo que ver con José Ángel Tostado porque me pasó pólizas para firmar y no estuve de acuerdo en firmarlas, también tuve en mi poder una grabación en donde José Ángel Tostado pedía dinero, mochadas, como se dice vulgarmente, a los proveedores del Carnaval, se lo hice saber al Alcalde, también a la Síndica Procuradora (Elsa Bojóquez Mascareño), mi renuncia se dio por esa situación y porque no me permitió poner a los colaboradores que yo sugerí, eran gente capacitada, de alto nivel y con vocación de servicio” dijo.

“El Alcalde me aseguró que pasando el Carnaval, cuando se pusieran las aguas en cause, yo podía decidir sobre los puestos. Irónicamente cuando el Alcalde se enteró, por mí, de los malos manejos de José Ángel Tostado no solo lo ratificó en su cargo, sino que lo puso de director general”.

Con respecto a la situación de la última directora del Instituto de Cultura Marsol Quiñónez que renunció el viernes 29 de agosto, mencionó.

“Es muy extraño e intrigante lo que le pasó a Marsol Quiñónez el viernes 6 de septiembre que quería entregar el despacho y no la dejaron entrar porque El Químico ordenó que no la dejaran entrar”.

Aseguró que tiene pruebas que comprometen a José Ángel Tostado.

“Tengo la grabación que compromete a José Ángel Tostado, ese audio se la entregué también a la Síndica Procurador. José Ángel Tostado es el problema del Instituto de Cultura, es una persona inculta e ignorante, prepotente que además amenaza a los empleados.

“Espero que en la auditoría que le hagan a Cultura salgan las pólizas que yo no quise firmar, son documentos de los eventos del Carnaval. Es una pena que el señor Alcalde nos haya engañando a todos los mazatlecos diciendo que era un hombre honesto, pongo en duda esa situación”.